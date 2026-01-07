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Ζελένσκι: Ζητά ξεκάθαρες εγγυήσεις από Ευρώπη και ΗΠΑ για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης
Ειδήσεις
16:18 - 07 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Ζητά ξεκάθαρες εγγυήσεις από Ευρώπη και ΗΠΑ για την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ελπίδα να συναντηθεί σύντομα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στην Ουάσινγκτον, καθώς συνεχίζονται στο Παρίσι οι συνομιλίες για την κατάρτιση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει σαφείς και ισχυρές μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει «ξεκάθαρη απάντηση» από τους Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστούν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης μετά το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, σημείωσε ότι βλέπει πολιτική βούληση από τους συμμάχους, αλλά χρειάζονται δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις.

«Προσωπικά θέλω να πάρω μια πολύ απλή απάντηση: ναι, αν υπάρξει νέα επιθετικότητα, όλοι οι εταίροι θα δώσουν μια ισχυρή απάντηση στους Ρώσους. Αυτό ακριβώς το ερώτημα έθεσα σε όλους τους εταίρους μας. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχω λάβει μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση», ανέφερε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Επιπλέον, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία.

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