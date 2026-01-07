Ιταλία: «Παράθυρο» για υπογραφή της συμφωνίας Mercosur οι εγγυήσεις για τους αγρότες

«Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις χώρες που εξάγουν αγροτικά προϊόντα. Πάντοτε υπογραμμίζαμε ότι αντιμετωπίζουμε θετικά τις διεθνείς συμφωνίες που αποσκοπούν στη μείωση ή την κατάργηση των δασμών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τίθενται υπό αμφισβήτηση ορισμένα αυτονόητα και λογικά δεδομένα», πρόσθεσε ο Λολομπρίτζιντα, λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ με τους αρμόδιους Ευρωπαίους επιτρόπους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur —Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη— είχε μετατεθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τις αντιρρήσεις που διατύπωσαν η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη. Οι ενστάσεις αυτές αφορούσαν τις πιθανές συνέπειες των εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των Ευρωπαίων αγροτών.