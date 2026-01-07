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Ιταλία: «Παράθυρο» για υπογραφή της συμφωνίας Mercosur οι εγγυήσεις για τους αγρότες
Ειδήσεις
18:57 - 07 Ιαν 2026

Ιταλία: «Παράθυρο» για υπογραφή της συμφωνίας Mercosur οι εγγυήσεις για τους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
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«Εφόσον οι απαραίτητες εγγυήσεις για τους παραγωγούς αποκτήσουν επίσημη μορφή, η Ιταλία θα προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur», δήλωσε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα.

«Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις χώρες που εξάγουν αγροτικά προϊόντα. Πάντοτε υπογραμμίζαμε ότι αντιμετωπίζουμε θετικά τις διεθνείς συμφωνίες που αποσκοπούν στη μείωση ή την κατάργηση των δασμών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τίθενται υπό αμφισβήτηση ορισμένα αυτονόητα και λογικά δεδομένα», πρόσθεσε ο Λολομπρίτζιντα, λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ με τους αρμόδιους Ευρωπαίους επιτρόπους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur —Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη— είχε μετατεθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τις αντιρρήσεις που διατύπωσαν η Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη. Οι ενστάσεις αυτές αφορούσαν τις πιθανές συνέπειες των εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των Ευρωπαίων αγροτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 19:31
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