Λίβανος: Ο στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στο νότο

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε σήμερα (8/1) ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου για τον αφοπλισμό ενόπλων ομάδων στο νότιο Λίβανο, σε περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ και έως τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου πέτυχαν τους βασικούς στόχους της αρχικής φάσης του σχεδιασμού τους και προετοιμάζονται πλέον για την επέκταση των επιχειρήσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως διευκρινίζεται, ο στρατός έχει πλέον τον έλεγχο του συνόλου της περιοχής νότια του ποταμού Λιτάνι, με εξαίρεση ορισμένες τοποθεσίες κοντά στα σύνορα που παραμένουν υπό ισραηλινή κατοχή.

Η ηγεσία του στρατού είχε θέσει ως προθεσμία το τέλος του έτους για την εκκαθάριση του νότιου Λιβάνου από όπλα που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο κρατικών φορέων, προτού προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου και στην υπόλοιπη επικράτεια.

Στη σημερινή ανακοίνωση δεν γίνεται άμεση αναφορά στη Χεζμπολάχ, η οποία είχε εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ που έληξε με την υπογραφή εκεχειρίας το 2024. Βάσει των όρων της εκεχειρίας, μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου επιτρέπεται να φέρουν όπλα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παρά ταύτα, η Χεζμπολάχ, αν και αποδυναμώθηκε σημαντικά από τη σύγκρουση με το Ισραήλ, εξακολουθεί να αρνείται τον πλήρη αφοπλισμό της σε περιοχές εκτός του νότιου Λιβάνου. Την ίδια στιγμή, οι λιβανέζικες αρχές δέχονται εντεινόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης στο λιβανέζικο έδαφος.

Παρότι η εκεχειρία προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο πέντε στρατηγικών σημείων κοντά στα σύνορα. Παράλληλα, συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τη σιιτική οργάνωση ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί και αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αφοπλισμού του λιβανέζικου στρατού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, η Χεζμπολάχ οφείλει να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, ενώ οι στρατιωτικές υποδομές στις περιοχές από τις οποίες αποχωρεί πρέπει να καταστραφούν.

Ο λιβανέζικος στρατός γνωστοποίησε ότι οι επιχειρήσεις νότια του Λιτάνι θα συνεχιστούν, με στόχο την εξουδετέρωση μη εκραγέντων εκρηκτικών και τον εντοπισμό υπόγειων σηράγγων που έχουν κατασκευαστεί από τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα ώστε να αποτραπεί οριστικά η επανασυγκρότηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων ένοπλων ομάδων.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι ο αρχηγός του λιβανέζικου στρατού, Ροντόλφ Χαϊκάλ, αναμένεται να ενημερώσει εντός της ημέρας την κυβέρνηση για την πρόοδο των επιχειρήσεων.