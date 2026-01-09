Αιματηρή νύχτα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιδρομές

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τον απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 19 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ουκρανικών αρχών.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τέσσερις διαφορετικές συνοικίες της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια κατοικιών. Όπως διευκρίνισε, ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται ένας διασώστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ παρείχε πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που είχε προηγουμένως δεχθεί πλήγμα από drones. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις διασώστες.

Οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν επίσης ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε γνωστό μέσω Telegram ότι ένα ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε ιατρική εγκατάσταση.

Πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο στη Λβιβ

Παράλληλα, ρωσική πυραυλική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik στόχευσε τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως επιβεβαίωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως «απάντηση» σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη χρήση πυραύλου Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική χώρα.

Μαζικές διακοπές ρεύματος στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες των εχθροπραξιών έγιναν αισθητές και στη ρωσική επικράτεια. Περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από ουκρανική επίθεση, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, στις 6 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας) 556.000 άνθρωποι σε έξι δήμους δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σχεδόν ο ίδιος αριθμός στερήθηκε τη θέρμανση. Επιπλέον, περίπου 200.000 κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης.

Η περιφέρεια Μπελγκορόντ βρίσκεται στα σύνορα με την ουκρανική περιοχή του Χαρκόβου και αποτελεί συχνά πεδίο επιθέσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.