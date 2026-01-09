ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αιματηρή νύχτα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιδρομές
Ειδήσεις
10:40 - 09 Ιαν 2026

Αιματηρή νύχτα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιδρομές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τον απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 19 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ουκρανικών αρχών.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τέσσερις διαφορετικές συνοικίες της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια κατοικιών. Όπως διευκρίνισε, ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται ένας διασώστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ παρείχε πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που είχε προηγουμένως δεχθεί πλήγμα από drones. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις διασώστες.

Οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν επίσης ζημιές σε κρίσιμες υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε γνωστό μέσω Telegram ότι ένα ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε ιατρική εγκατάσταση.

Πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο στη Λβιβ

Παράλληλα, ρωσική πυραυλική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Oreshnik στόχευσε τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως επιβεβαίωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως «απάντηση» σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη χρήση πυραύλου Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην πόλη Ντνίπρο, στην ανατολική χώρα.

Μαζικές διακοπές ρεύματος στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες των εχθροπραξιών έγιναν αισθητές και στη ρωσική επικράτεια. Περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από ουκρανική επίθεση, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, στις 6 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας) 556.000 άνθρωποι σε έξι δήμους δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σχεδόν ο ίδιος αριθμός στερήθηκε τη θέρμανση. Επιπλέον, περίπου 200.000 κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης.

Η περιφέρεια Μπελγκορόντ βρίσκεται στα σύνορα με την ουκρανική περιοχή του Χαρκόβου και αποτελεί συχνά πεδίο επιθέσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων
Ειδήσεις

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Πολιτική

Γιατί η Ελλάδα λέει «όχι» στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα
Γιώργος Ραυτόπουλος

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ