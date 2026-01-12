Κλιμακώνεται η σύγκρουση για τη Warner Bros: Αγωγή της Paramount κατά της συμφωνίας με το Netflix

Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros Discovery, καθώς η Paramount Skydance κατέθεσε τη Δευτέρα (12/1) αγωγή εναντίον του ομίλου, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για τους όρους της ανταγωνιστικής συμφωνίας ύψους 82,7 δισ. δολαρίων με το Netflix. Η κίνηση αυτή εντείνει τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών για ένα από τα ιστορικότερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, ανακοίνωσε παράλληλα ότι προτίθεται να προτείνει νέα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery, σε μια από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις της έως σήμερα. Στόχος της είναι να πείσει τους μετόχους ότι η δική της εχθρική πρόταση, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, υπερτερεί της προσφοράς του Netflix, η οποία ανέρχεται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές.

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, και το Netflix διεκδικούν τη Warner Bros, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της στούντιο, καθώς και τη σημαντική βιβλιοθήκη περιεχομένου της, που περιλαμβάνει εμβληματικά franchises όπως ο «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν της DC Comics.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Paramount γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή της να εισηγηθεί αλλαγή στο καταστατικό της Warner Bros, ώστε να απαιτείται έγκριση των μετόχων για οποιαδήποτε απόσχιση της δραστηριότητας καλωδιακής τηλεόρασης του ομίλου — στοιχείο κομβικό στη συμφωνία με το Netflix.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η αξία της ενδεχόμενης απόσχισης της καλωδιακής τηλεόρασης είναι ουσιαστικά μηδενική και επανέφερε την αναθεωρημένη πρότασή της, συνολικού ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, η οποία έχει ήδη απορριφθεί εκ νέου από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Η βελτιωμένη προσφορά περιλαμβάνει 40 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια, με προσωπικές εγγυήσεις από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον —πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον— καθώς και 54 δισ. δολάρια μέσω δανεισμού.

Σε αυστηρό τόνο, η Paramount κατηγόρησε τη διοίκηση της Warner Bros ότι επικαλείται διαρκώς νέα προσχήματα για να αποφύγει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως η πρόταση του Netflix είναι οικονομικά ανώτερη από τη δική της καθαρά μετρητοίς προσφορά. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Στις αγορές, η μετοχή της Warner Bros Discovery σημείωνε πτώση 1,5% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ το Netflix κατέγραφε άνοδο 0,8% και η Paramount ενίσχυση 0,3%.

Κεντρικό επιχείρημα της Paramount αποτελεί το γεγονός ότι η εξ ολοκλήρου σε μετρητά προσφορά της προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα στους επενδυτές, ενώ θεωρείται πιθανότερο να ξεπεράσει ευκολότερα τα ρυθμιστικά εμπόδια σε σύγκριση με τη συμφωνία με το Netflix.

Επιπλέον, η αρνητική πορεία της Versant, της αποσχισθείσας καλωδιακής εταιρείας της Comcast, αξιοποιείται από την Paramount ως επιπλέον επιχείρημα για να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στους μετόχους της Warner Bros.

Η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount λήγει στις 21 Ιανουαρίου, με την εταιρεία να διατηρεί το δικαίωμα παράτασής της.