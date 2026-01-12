ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλιμακώνεται η σύγκρουση για τη Warner Bros: Αγωγή της Paramount κατά της συμφωνίας με το Netflix
Ειδήσεις
17:43 - 12 Ιαν 2026

Κλιμακώνεται η σύγκρουση για τη Warner Bros: Αγωγή της Paramount κατά της συμφωνίας με το Netflix

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros Discovery, καθώς η Paramount Skydance κατέθεσε τη Δευτέρα (12/1) αγωγή εναντίον του ομίλου, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για τους όρους της ανταγωνιστικής συμφωνίας ύψους 82,7 δισ. δολαρίων με το Netflix. Η κίνηση αυτή εντείνει τη σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών για ένα από τα ιστορικότερα στούντιο του Χόλιγουντ.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, ανακοίνωσε παράλληλα ότι προτίθεται να προτείνει νέα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery, σε μια από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις της έως σήμερα. Στόχος της είναι να πείσει τους μετόχους ότι η δική της εχθρική πρόταση, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, υπερτερεί της προσφοράς του Netflix, η οποία ανέρχεται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές.

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, και το Netflix διεκδικούν τη Warner Bros, τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της στούντιο, καθώς και τη σημαντική βιβλιοθήκη περιεχομένου της, που περιλαμβάνει εμβληματικά franchises όπως ο «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν της DC Comics.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Paramount γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή της να εισηγηθεί αλλαγή στο καταστατικό της Warner Bros, ώστε να απαιτείται έγκριση των μετόχων για οποιαδήποτε απόσχιση της δραστηριότητας καλωδιακής τηλεόρασης του ομίλου — στοιχείο κομβικό στη συμφωνία με το Netflix.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η αξία της ενδεχόμενης απόσχισης της καλωδιακής τηλεόρασης είναι ουσιαστικά μηδενική και επανέφερε την αναθεωρημένη πρότασή της, συνολικού ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, η οποία έχει ήδη απορριφθεί εκ νέου από το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Η βελτιωμένη προσφορά περιλαμβάνει 40 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια, με προσωπικές εγγυήσεις από τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον —πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον— καθώς και 54 δισ. δολάρια μέσω δανεισμού.

Σε αυστηρό τόνο, η Paramount κατηγόρησε τη διοίκηση της Warner Bros ότι επικαλείται διαρκώς νέα προσχήματα για να αποφύγει τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως η πρόταση του Netflix είναι οικονομικά ανώτερη από τη δική της καθαρά μετρητοίς προσφορά. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Στις αγορές, η μετοχή της Warner Bros Discovery σημείωνε πτώση 1,5% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ το Netflix κατέγραφε άνοδο 0,8% και η Paramount ενίσχυση 0,3%.

Κεντρικό επιχείρημα της Paramount αποτελεί το γεγονός ότι η εξ ολοκλήρου σε μετρητά προσφορά της προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα στους επενδυτές, ενώ θεωρείται πιθανότερο να ξεπεράσει ευκολότερα τα ρυθμιστικά εμπόδια σε σύγκριση με τη συμφωνία με το Netflix.

Επιπλέον, η αρνητική πορεία της Versant, της αποσχισθείσας καλωδιακής εταιρείας της Comcast, αξιοποιείται από την Paramount ως επιπλέον επιχείρημα για να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στους μετόχους της Warner Bros.

Η δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount λήγει στις 21 Ιανουαρίου, με την εταιρεία να διατηρεί το δικαίωμα παράτασής της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξοικονομώ 2025: Από 17.000 σε 41.000 οι δικαιούχοι - Αντιπαράθεση για καθυστερήσεις, πλαφόν και αδικίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξοικονομώ 2025: Από 17.000 σε 41.000 οι δικαιούχοι - Αντιπαράθεση για καθυστερήσεις, πλαφόν και αδικίες

Ελλάδα &amp; Κύπρος σε συνεργασία στη Δικαιοσύνη: Μεταρρυθμίσεις, ψηφιακή μετάβαση και κοινός οδικός χάρτης
Ειδήσεις

Ελλάδα & Κύπρος σε συνεργασία στη Δικαιοσύνη: Μεταρρυθμίσεις, ψηφιακή μετάβαση και κοινός οδικός χάρτης

Κουμπίλιους: Ώρα για πανευρωπαϊκό στρατό 100.000 ανδρών
Ειδήσεις

Κουμπίλιους: Ώρα για πανευρωπαϊκό στρατό 100.000 ανδρών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων
Επιχειρήσεις

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros
Επιχειρήσεις

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ
Ειδήσεις

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ