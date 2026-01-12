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Ελλάδα &amp; Κύπρος σε συνεργασία στη Δικαιοσύνη: Μεταρρυθμίσεις, ψηφιακή μετάβαση και κοινός οδικός χάρτης
Ειδήσεις
17:25 - 12 Ιαν 2026

Ελλάδα & Κύπρος σε συνεργασία στη Δικαιοσύνη: Μεταρρυθμίσεις, ψηφιακή μετάβαση και κοινός οδικός χάρτης

Reporter.gr Newsroom
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Ελλάδα και Κύπρος ενισχύουν τον θεσμικό τους βηματισμό στον τομέα της Δικαιοσύνης, με φόντο τόσο τις βαθιές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα όσο και την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα και του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, Κωνσταντίνου Φυτιρή, επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για στενότερη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των δικαστικών συστημάτων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Ο κ. Φλωρίδης παρουσίασε αναλυτικά τις τομές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην ελληνική Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες και πλέον αποδίδουν απτά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, την κατάργηση των Ειρηνοδικείων και την ενσωμάτωση περίπου χιλίων πρώην Ειρηνοδικών στο σώμα των Πρωτοδικών.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης στάθηκε στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υποθέσεων, καθώς και στις επικείμενες παρεμβάσεις στον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, οι οποίες, όπως σημείωσε, θα προσφέρουν ταχύτερες και οικονομικότερες λύσεις σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης δικαστικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε, στον πρώτο βαθμό ο μέσος χρόνος απονομής δικαιοσύνης έχει περιοριστεί από τα δύο χρόνια στον έναν, ενώ στα περισσότερα Πρωτοδικεία της χώρας κυμαίνεται πλέον κάτω από τις 250 ημέρες. Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων μειώθηκε από τα τέσσερα χρόνια στον ενάμιση.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου, με σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τα μετρήσιμα αποτελέσματα που καταγράφονται σήμερα.

Ο Κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, εξήρε το μεταρρυθμιστικό έργο της ελληνικής πλευράς, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της Ελλάδας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για την Κύπρο, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. Ζήτησε, μάλιστα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης και στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φυτιρής πρότεινε τη δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, με τακτικές συνεδριάσεις ανά εξάμηνο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την ελληνική πολιτική ηγεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο συστηματική και θεσμική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον κρίσιμο τομέα της Δικαιοσύνης.

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