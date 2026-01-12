Μερτς: Κοινές με τον Τραμπ οι ανησυχίες για την ασφάλεια της Γροιλανδίας – Λύση εντός του ΝΑΤΟ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ασφάλεια της Γροιλανδίας και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί μια «αμοιβαία αποδεκτή λύση» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις Μερτς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να πείσουν τον Τραμπ να υπαναχωρήσει από τις διεκδικήσεις του επί της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Η στρατηγική του Γερμανού καγκελάριου είναι να διατηρηθεί η συνοχή της Συμμαχίας, παρουσιάζοντας την ασφάλεια της Γροιλανδίας ως ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά από το ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Πράγματι συζητάμε το ζήτημα της Γροιλανδίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία τη Δευτέρα. «Μοιραζόμαστε τις αμερικανικές ανησυχίες ότι αυτό το τμήμα της Δανίας χρειάζεται καλύτερη προστασία. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός του ΝΑΤΟ».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα. Η συνάντηση αυτή προηγείται μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης μεταξύ αξιωματούχων της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι μια ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, μέλη της κυβέρνησης Μερτς έχουν υιοθετήσει έναν πιο ήπιο ρητορικό τόνο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η ρήξη στη Συμμαχία, παρουσιάζοντας τον Τραμπ ως ηγέτη που θέτει υπαρκτά ζητήματα ασφάλειας.

«Απλώς θέλουμε να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφαλείας της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα. «Υποθέτω ότι και οι Αμερικανοί θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Το εύρος της συμμετοχής τους θα ξεκαθαρίσει μέσα από τις συνομιλίες των επόμενων ημερών και εβδομάδων».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βάντεφουλ, ενόψει της συνάντησής του με τον Ρούμπιο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα δίκιο όταν επισημαίνει ότι υπάρχει μια αρκτική διάσταση στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ZDF. «Αυτή είναι η κοινή μας βάση και πάνω σε αυτήν πρέπει να συζητήσουμε. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός της Συμμαχίας».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ, κατηγορώντας τη Δανία ότι δεν κάνει αρκετά για να την προστατεύσει από κινεζική και ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική. Ωστόσο, ειδικοί αμφισβητούν σε μεγάλο βαθμό αυτούς τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα και το Πεκίνο επικεντρώνουν κυρίως τις αμυντικές τους προσπάθειες —συμπεριλαμβανομένων κοινών περιπολιών και στρατιωτικών επενδύσεων— στην ανατολική Αρκτική.