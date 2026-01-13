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Νέα επέκταση του ΝΑΤΟ στα ανατολικά μέσω ενσωμάτωσης της Μολδαβίας στη Ρουμανία;
Ειδήσεις
10:55 - 13 Ιαν 2026

Νέα επέκταση του ΝΑΤΟ στα ανατολικά μέσω ενσωμάτωσης της Μολδαβίας στη Ρουμανία;

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, δήλωσε ότι θα ψήφιζε υπέρ της ενοποίησης της χώρας της με τη γειτονική Ρουμανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εάν διεξαγόταν σχετικό δημοψήφισμα. Όπως τόνισε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τη «εύθραυστη δημοκρατία» της Μολδαβίας απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της Ρωσίας.

Σε συνέντευξή της στο βρετανικό podcast The Rest is Politics, που μεταδόθηκε την Κυριακή, η Σάντου υπογράμμισε ότι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων καθιστά ολοένα και δυσκολότερη την επιβίωση μικρών κρατών ως κυρίαρχων και δημοκρατικών οντοτήτων. «Αν γινόταν δημοψήφισμα, θα ψήφιζα υπέρ της ένωσης με τη Ρουμανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αναμετάδοση του Reuters, προσθέτοντας: «Βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μια μικρή χώρα όπως η Μολδαβία να αντέξει ως δημοκρατία και να αντισταθεί στη Ρωσία».

Η πρόεδρος, επικεφαλής ενός φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος που εξασφάλισε νέα εντολή τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Η Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατομμυρίων, διαθέτει πλειοψηφία ρουμανόφωνων πολιτών και σημαντική ρωσόφωνη μειονότητα.

Παρά το γεγονός ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Μολδαβοί κατέχουν ήδη ρουμανική υπηκοότητα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού στηρίζει την επανένωση με το Βουκουρέστι. Η ίδια η Σάντου αναγνώρισε ότι η άποψή της δεν αποτελεί πλειοψηφική θέση, σημειώνοντας πως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «πιο ρεαλιστικός στόχος».

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας έχει θέσει ως ορίζοντα ένταξης στην ΕΕ το 2030, ωστόσο η πορεία αυτή προϋποθέτει δύσκολες μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα, σε ένα περιβάλλον όπου η ρωσική επιρροή παραμένει ισχυρή. Υπενθυμίζεται ότι οι φιλορωσικοί Σοσιαλιστές βρίσκονταν στην εξουσία έως το 2020.

Ιστορικά, η Μολδαβία υπήρξε τμήμα της Ρουμανίας κατά τον Μεσοπόλεμο, προτού προσαρτηθεί στη Σοβιετική Ένωση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991, με τη διάλυση της ΕΣΣΔ, και σήμερα βρίσκεται ξανά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι γεωπολιτικών επιλογών.

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