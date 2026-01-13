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Τραμπ κατά Πάουελ: «Ανίκανος ή διεφθαρμένος» εν μέσω αντιδράσεων για την ανεξαρτησία της Fed
Ειδήσεις
18:27 - 13 Ιαν 2026

Τραμπ κατά Πάουελ: «Ανίκανος ή διεφθαρμένος» εν μέσω αντιδράσεων για την ανεξαρτησία της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε την Τρίτη νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον είτε «ανίκανο» είτε «διεφθαρμένο», την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις για την ποινική έρευνα που διεξάγει εις βάρος του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε το τελευταίο του λεκτικό πλήγμα κατά του Πάουελ όταν ρωτήθηκε αν αυτή η πρωτοφανής κίνηση υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Fed, η οποία παραδοσιακά απολαμβάνει θεσμική ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία.

«Έχει ξεφύγει δισεκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στο πολυδάπανο έργο ανακαίνισης της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Επομένως, είτε είναι ανίκανος είτε είναι διεφθαρμένος», είπε ο Τραμπ. «Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι. Αλλά σίγουρα δεν κάνει και πολύ καλή δουλειά».

Οι δηλώσεις του προέδρου σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διακομματικές επικρίσεις για την έρευνα, καθώς και η υποστήριξη προς την ανεξαρτησία της Fed.

«Όλοι όσοι γνωρίζουμε πιστεύουμε στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου της τράπεζας.

«Οτιδήποτε τη διαβρώνει δεν είναι καλή ιδέα», πρόσθεσε. «Κατά την άποψή μου, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: θα αυξήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια με την πάροδο του χρόνου».

Οι δηλώσεις του Ντάιμον απηχούν παρόμοιες ανησυχίες που εξέφρασαν αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που θεωρούνται σταθεροί υποστηρικτές του Τραμπ.

«Αν ήθελε κανείς να σχεδιάσει ένα σύστημα που να εγγυάται ότι τα επιτόκια θα ανεβαίνουν και όχι θα πέφτουν, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να βάλει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την εκτελεστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών να τσακώνονται», δήλωσε τη Δευτέρα ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι από τη Λουιζιάνα, μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Το χρειαζόμαστε αυτό όσο χρειαζόμαστε μια τρύπα στο κεφάλι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

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