Αργεντινή: Ο πληθωρισμός επιταχύνεται στο 31,5% τον Δεκέμβριο

Ο πληθωρισμός στην Αργεντινή αυξήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο 31,5% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση την Τρίτη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο για τον τελευταίο μήνα του έτους από το 2017, η αύξηση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,8%, υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη του 2,5% που είχε καταγραφεί σε έρευνα του Bloomberg. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες των μεταφορών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και των τροφίμων, με την τιμή του βοδινού κρέατος να επηρεάζει σημαντικά το δείκτη. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ρυθμιζόμενου κόστους και ο τουρισμός φαίνεται να συνέβαλαν στην επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο.

Ο οικονομικός αντίκτυπος συνδέεται και με την πολιτική αβεβαιότητα: μετά την ήττα του υποψηφίου Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Σεπτεμβρίου στο Μπουένος Άιρες, το πέσο υπέστη σημαντικές πιέσεις. Η εκλογική ανάκαμψη του Οκτωβρίου, όμως, βοήθησε στη σταθεροποίηση του νομίσματος, περιορίζοντας εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις επίμονες προκλήσεις για την Αργεντινή, καθώς προσπαθεί να ελέγξει τον πληθωρισμό σε ένα περιβάλλον εποχικών και πολιτικών παραγόντων που συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.