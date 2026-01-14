Ουκρανία: Έρευνα για εξαγορά ψήφων στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού

Η πρώην πρωθυπουργός και κεντρική φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, γνωστοποίησε σήμερα (14/1) ότι οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στα γραφεία του κόμματός της στο Κίεβο, ενώ οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι τη θεωρούν ύποπτη σε υπόθεση εξαγοράς ψήφων βουλευτών.

Νωρίτερα, η Εθνική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία για Υποθέσεις Διαφθοράς (SAP) δήλωσαν ότι ερευνούν «την επικεφαλής» μιας από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, η οποία φέρεται να πρότεινε σε βουλευτές χρηματικά ανταλλάγματα για να εξασφαλίσει την ψήφο τους, πράξη που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και δέκα έτη.

Αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ανέφεραν ονομαστικά την Τιμοσένκο, το πρόσωπό της, παρότι εμφανίζεται θολωμένο, αναγνωρίζεται εύκολα στο οπτικό υλικό από τις έρευνες που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο σχετικό βίντεο, οι ερευνητές διακρίνονται να τοποθετούν πακέτα με δολάρια πάνω στο γραφείο της βουλευτού, παρουσία της ίδιας.

Από την πλευρά της, η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία του κόμματός της.

«Απορρίπτω απολύτως αυτές τις παράλογες κατηγορίες», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «επικοινωνιακό τέχνασμα» και υποστηρίζοντας ότι οι ερευνητές «δεν εντόπισαν τίποτα παράνομο».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «σχεδίου πολιτικής εξόντωσης» εις βάρος της.

Ποια είναι η Γιούλια Τιμοσένκο

Σημαντική προσωπικότητα της ουκρανικής πολιτικής σκηνής εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια, η 65χρονη Γιούλια Τιμοσένκο αναδείχθηκε κυρίως κατά την Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004, η οποία οδήγησε στην ανάληψη της εξουσίας από φιλοδυτικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Διετέλεσε πρωθυπουργός το 2005 και στη συνέχεια από το 2007 έως το 2010, ωστόσο την ίδια χρονιά ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον φιλορώσο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο τελευταίος ανατράπηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, ύστερα από φιλοδυτική λαϊκή εξέγερση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Τιμοσένκο φυλακίστηκε για τρία χρόνια, από το 2011 έως το 2014, στο πλαίσιο διώξεων που τόσο η ουκρανική αντιπολίτευση όσο και οι Δυτικοί χαρακτήρισαν πολιτικά υποκινούμενες και πράξη εκδίκησης από τον Γιανουκόβιτς.

Στο παρελθόν είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «πριγκίπισσα του αερίου», καθώς τη δεκαετία του 1990 ηγείτο μιας ιδιαίτερα κερδοφόρας εταιρείας διανομής υδρογονανθράκων, με κύρια προέλευση τη Ρωσία.

Το φθινόπωρο της φετινής χρονιάς, οι NABU και SAP αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την υπεξαίρεση σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον ενεργειακό τομέα, με εμπλοκή προσώπου που φερόταν να βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις αποκαλύψεις, ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό της ομάδας του.

Τέλος, στα τέλη Δεκεμβρίου, η NABU είχε απαγγείλει κατηγορίες και σε βουλευτές, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν δωροδοκίες προκειμένου να ψηφίσουν συγκεκριμένες προτάσεις στο κοινοβούλιο.