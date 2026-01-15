Ρωσία: Πτώση 24% στα ενεργειακά έσοδα το 2025 λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωσή τους από το 2020, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών, αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυτά, που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της χώρας, υποχώρησαν το 2025 στα 8,48 τρισ. ρούβλια (108,03 δισ. δολάρια), από 11,13 τρισ. ρούβλια το 2024.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο περιορίστηκαν σε 447,8 δισ. ρούβλια, έναντι 790,2 δισ. ρούβλια τον ίδιο μήνα του 2024 και 530,9 δισ. ρούβλια τον Νοέμβριο του 2025.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που τα έσοδα από τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ήταν το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της διεθνούς αγοράς πετρελαίου, όταν είχαν υποχωρήσει στα 5,24 τρισ. ρούβλια.