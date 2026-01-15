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Χρηματιστήριο: «ΓΔ ανάβασις» σε υψηλό 16ετίας - Ποιες μετοχές έλαμψαν, ποιες υποχώρησαν
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17:50 - 15 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: «ΓΔ ανάβασις» σε υψηλό 16ετίας - Ποιες μετοχές έλαμψαν, ποιες υποχώρησαν

Reporter.gr Newsroom
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‘ΓΔ ανάβασις’ στο ΧΑ με νεότερο υψηλό ακριβώς 16 ετών  (τιμή που είχε να καταγραφεί από τις 13.1.2010) στις 2247 μονάδες +1,28%.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 313 εκατ. ευρώ (συναλλαγές €53 εκατ. πραγματοποιήθηκαν στις δημοπρασίες) με σχετική υπεροχή των ανοδικών στην αναλογία με 59 για 67 καθοδικές στο σύνολο και στον FTSE 18/6. Οι συναλλαγές εντάθηκαν ως είθισται μετά το μεσημέρι.

Συνέχεια στο ανοδικό σερί του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +1,9%) με βασικούς μοχλούς τις Optima +6,1%, ΕΤΕ +2,5% και ΕΥΡΩΒ +2,2%, πάντα με την υποστήριξη των κυριότερων οίκων του εξωτερικού, με την Moodys να θεωρεί τις ελληνικές τράπεζες καλύτερα τοποθετημένες απέναντι στις προκλήσεις εκτιμώντας σε πιστωτική επέκταση 8-10%. Παράλληλα και η Autonomous Research βγήκε με νέο report αυξάνοντας σημαντικά τις τιμές στόχους για τις συστημικές τράπεζες (ΕΥΡΩΒ 5,32 / ΠΕΙΡ 9,86 / ΕΤΕ 18,62 / ΑΛΦΑ 3,91) έχοντας σε όλες πλην ΑΛΦΑ συστάσεις αγοράς. Το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις έρχονται σε μια συγκυρία όπου ο ΔΤΡ έχει εκτοξευτεί την προηγούμενη τριετία (ΔΤΡ +300% από 1.1.23) με την απόδοση από την αρχή του χρόνου ήδη στο +13,7%.

Εξαιρετική εικόνα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αποτίμησης (άνω των 3 δις ευρώ) για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ +7% με πράξεις πάνω από τα 29 ευρώ, όπως και για την CENER +1,5%. Ανοδικά και ΟΤΕ +2,6%, ΕΕΕ +1%, ΔΑΑ +1,5% με το support της Deutsche Bank.

Η ΜΠΕΛΑ αντίθετα υποχώρησε -3,3% καθώς έκθεση της Citi έδωσε σύσταση (neutral) και τιμή (27 από 32) εξαιτίας κινδύνου χαμηλότερων περιθωρίων λόγω ανταγωνισμού (Action). Υποχώρηση και σε ΕΛΠΕ -0,7%, AKTR -0.4%, OΠΑΠ -0,63, ΑΡΑΙΓ -0,8% και κυρίως CREDIA -6% εξαιτίας της επισημοποίησης της διαδικασίας αύξησης του free float, που προφανώς παραπέμπει σε placement από τους βασικούς μετόχους με ένα λογικό discount.

Παραμένει η υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (μόλις FTSEM +0.1%) με ΚΟΥΕΣ -1,1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,9%, ΠΡΟΦ -1,4%, ΑΛΜΥ -3%, ΛΑΒΙ -1,4% και ΙΝΤΚΑ -1,3%.

Απόπειρα ανάκαμψης στον ΑΔΜΗΕ +2,2%, νέο πολυετές υψηλό για τον ΑΒΑΞ +1,5%, θετικό κλείσιμο για ΚΡΙ +0,5%, DIMAND +1,2% στην προσπάθεια υπέρβασης των 12 ευρώ, ανοδικά και ΠΛΑΘ +2%, ΙΝΤΕΚ +0,8%.

Χωρίς μεγάλες συγκινήσεις η μικρή κεφαλαιοποίηση με καλύτερες τις ΚΟΥΑΛ +1% μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ΠΑΠ +2,1%, REALCONS +1,3%, στο κόκκινο η ΔΟΜΙΚ -2,4%, ΑΕΜ -1,9% και ΜΟΤΟ -1,9%, ενώ η ΥΚΝΟΤ +2,3% δυσκολεύεται να σπάσει το πτωτικό σερί (10 στις 13 τελευταίες πτωτικές συνεδριάσεις) με αυξημένες συναλλαγές και μεγάλη διακύμανση (2,10-2,24).

Το Υπ. Οικονομικών δημοσίευσε τα τελικά στοιχεία – σε ταμειακή βάση – εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το καθαρό αποτέλεσμα να είναι οριακά πλεονασματικό (17 εκ.) και το πρωτογενές πλεόνασμα στα επίπεδα των 8 δις, βελτιωμένο σε σχέση με τον στόχο (5,3 δις) αλλά χαμηλότερα από το αντίστοιχο περυσινό (8,7 δις).

Τέλος, στα πολλά ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα που αφορούν προφανώς και την χώρα μας, τα ευρωπαϊκά μάτια και αυτιά είναι στραμμένα περισσότερο στο θέμα της Γροιλανδίας που εμπεριέχει υψηλότερο πολιτικό – και όχι μόνο – ρίσκο για τις χώρες της περιοχής και λιγότερο στην ΜΑ και στην Ουκρανία που είναι περιοχές με κοινή δυτική προσέγγιση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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