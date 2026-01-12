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Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας
Ειδήσεις
13:00 - 12 Ιαν 2026

Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές ζημιές προκάλεσε νέα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, αφήνοντας περίπου 35.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ηλεκτροδότησης DTEK. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα απαιτήσει χρόνο, λόγω της εκτεταμένης ζημιάς στις υποδομές.

Στην πόλη της Οδησσού, η επίθεση έπληξε τόσο εγκαταστάσεις υποδομών, όσο και ένα κτίριο διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος Σέρχιι Λίσακ μέσω Telegram.

Λόγω των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων ημερών, ουσιαστικά έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως η πρωτεύουσα Κίεβο, το Ντνίπρο και η Οδησσός, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη θέρμανση και την υδροδότηση. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, με τις νυχτερινές θερμοκρασίες να φτάνουν τους μείον 18 βαθμούς Κελσίου, επιβαρύνοντας εκατομμύρια κατοίκους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 135 από τα 156 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια σχετικά μικρότερης κλίμακας επίθεση σε σύγκριση με εκείνες των προηγούμενων εβδομάδων, 18 σημεία υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

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