ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ομόλογα: Σταθερές αποδόσεις και οριακές μεταβολές με το βλέμμα στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
21:35 - 16 Ιαν 2026

Ομόλογα: Σταθερές αποδόσεις και οριακές μεταβολές με το βλέμμα στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων παρέμειναν αμετάβλητες στο κλείσιμο της εβδομάδας, έχοντας ακολουθήσει τις μεικτές κινήσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων κατά τη διάρκειά της, εν μέσω αντικρουόμενων ενδείξεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.  

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς αυξήθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,838%, και κινείται προς μια εβδομαδιαία αύξηση περίπου μίας μονάδας βάσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αποδόσεις είχαν υποχωρήσει κατά 7,3 μονάδες βάσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Μαρτίου. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ανέβηκε τρεις μονάδες βάσης, στο 4,19%. Αυξήθηκε την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων του αναμενομένου οικονομικών στοιχείων, ενώ την Τετάρτη είχε μειωθεί εξαιτίας πιο αδύναμων ενδείξεων σχετικά με την καταναλωτική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό.

Το spread μεταξύ των αμερικανικών και των γερμανικών 10ετών ορίστηκε στις 135 μονάδες βάσης. Στα μέσα Δεκεμβρίου είχε μειωθεί στις 122,86 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023, καθώς ενισχύονταν οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρούσε σε νέες μειώσεις επιτοκίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Με την ΕΚΤ να αναμένεται να παραμείνει σε στάση αναμονής μέχρι το 2026, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη δημοσιονομική πολιτική.

«Η δημοσιονομική επέκταση το 2026 υποδηλώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης ενδέχεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 1%, με τη Νότια Ευρώπη να εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχετικούς όρους εντός της περιοχής», ανέφερε ο Μαρκ Ντάουντινγκ, επικεφαλής επενδύσεων της RBC BlueBay Asset Management.

«Η ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να μειώσει τα επιτόκια παρά να τα αυξήσει το 2026, αν και δεν αναμένεται μεταβολή στη νομισματική πολιτική τα επόμενα δύο τρίμηνα, και εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών θα κινούνται κυρίως μέσα σε αυτό το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που αντανακλά περισσότερο τις προσδοκίες για τα επιτόκια πολιτικής, ανέβηκε κατά 0,5 μονάδα βάσης, στο 2,11%.

Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 1,4 μονάδα βάσης, φτάνοντας το 3,42%. Το spread του ιταλικού 10ετούς σε σχέση με το γερμανικό διαμορφώθηκε στις 58 μονάδες βάσης, ενώ την Πέμπτη είχε υποχωρήσει στις 55 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008. Η δημοσιονομική πειθαρχία της Ιταλίας και η έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για το ιταλικό χρέος, που προσφέρει τη δεύτερη υψηλότερη απόδοση στην ευρωζώνη μετά τη Γαλλία.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς παρέμεινε αμετάβλητη στο 3,35%.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές κρατικών ομολόγων έχουν αγνοήσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, εστιάζοντας στα οικονομικά θεμελιώδη και στον αντίκτυπο της αύξησης των δημοσίων δαπανών στη Γερμανία.

«Υπάρχουν πρώιμα σημάδια, κυρίως στην ευρωζώνη, ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων αρχίζει να επεκτείνεται πέρα από τους τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ραφαέλ Ολσζίνα-Μαρζύς, οικονομολόγος στη J. Safra Sarasin Asset Management.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19
Ειδήσεις

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ