Ομόλογα: Σταθερές αποδόσεις και οριακές μεταβολές με το βλέμμα στις ΗΠΑ

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων παρέμειναν αμετάβλητες στο κλείσιμο της εβδομάδας, έχοντας ακολουθήσει τις μεικτές κινήσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων κατά τη διάρκειά της, εν μέσω αντικρουόμενων ενδείξεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς αυξήθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,838%, και κινείται προς μια εβδομαδιαία αύξηση περίπου μίας μονάδας βάσης. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αποδόσεις είχαν υποχωρήσει κατά 7,3 μονάδες βάσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Μαρτίου. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ανέβηκε τρεις μονάδες βάσης, στο 4,19%. Αυξήθηκε την Πέμπτη, μετά τη δημοσίευση ισχυρότερων του αναμενομένου οικονομικών στοιχείων, ενώ την Τετάρτη είχε μειωθεί εξαιτίας πιο αδύναμων ενδείξεων σχετικά με την καταναλωτική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό.

Το spread μεταξύ των αμερικανικών και των γερμανικών 10ετών ορίστηκε στις 135 μονάδες βάσης. Στα μέσα Δεκεμβρίου είχε μειωθεί στις 122,86 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023, καθώς ενισχύονταν οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρούσε σε νέες μειώσεις επιτοκίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Με την ΕΚΤ να αναμένεται να παραμείνει σε στάση αναμονής μέχρι το 2026, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη δημοσιονομική πολιτική.

«Η δημοσιονομική επέκταση το 2026 υποδηλώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης ενδέχεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 1%, με τη Νότια Ευρώπη να εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχετικούς όρους εντός της περιοχής», ανέφερε ο Μαρκ Ντάουντινγκ, επικεφαλής επενδύσεων της RBC BlueBay Asset Management.

«Η ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να μειώσει τα επιτόκια παρά να τα αυξήσει το 2026, αν και δεν αναμένεται μεταβολή στη νομισματική πολιτική τα επόμενα δύο τρίμηνα, και εκτιμούμε ότι οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών θα κινούνται κυρίως μέσα σε αυτό το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που αντανακλά περισσότερο τις προσδοκίες για τα επιτόκια πολιτικής, ανέβηκε κατά 0,5 μονάδα βάσης, στο 2,11%.

Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 1,4 μονάδα βάσης, φτάνοντας το 3,42%. Το spread του ιταλικού 10ετούς σε σχέση με το γερμανικό διαμορφώθηκε στις 58 μονάδες βάσης, ενώ την Πέμπτη είχε υποχωρήσει στις 55 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008. Η δημοσιονομική πειθαρχία της Ιταλίας και η έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για το ιταλικό χρέος, που προσφέρει τη δεύτερη υψηλότερη απόδοση στην ευρωζώνη μετά τη Γαλλία.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς παρέμεινε αμετάβλητη στο 3,35%.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές κρατικών ομολόγων έχουν αγνοήσει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, εστιάζοντας στα οικονομικά θεμελιώδη και στον αντίκτυπο της αύξησης των δημοσίων δαπανών στη Γερμανία.

«Υπάρχουν πρώιμα σημάδια, κυρίως στην ευρωζώνη, ότι η αύξηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων αρχίζει να επεκτείνεται πέρα από τους τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ραφαέλ Ολσζίνα-Μαρζύς, οικονομολόγος στη J. Safra Sarasin Asset Management.