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Άλπεις: Οκτώ σκιέρ νεκροί από χιονοστιβάδες το σαββατοκύριακο
Ειδήσεις
14:31 - 18 Ιαν 2026

Άλπεις: Οκτώ σκιέρ νεκροί από χιονοστιβάδες το σαββατοκύριακο

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ είναι συνολικά οι νεκροί από χιονοστιβάδα στις αυστριακές Άλπεις αυτό το σαββατοκύριακο.

Χιονοστιβάδα παρέσυρε τρία από τα επτά μέλη ομάδας τσέχων σκιέρ στην περιοχή Μούρταλ της Στυρίας, θάβοντάς τους εντελώς, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Νωρίτερα χθες, στην περιοχή Πόνγκαου, κοντά στο Ζάλτσμπουργκ, κατολίσθηση χιονιού παρέσυρε επτά χιονοδρόμους εκτός πίστας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις από αυτούς και να τραυματιστεί πέμπτος, μετέδωσε το δίκτυο ÖRF, η αυστριακή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Επίσης, μία ακόμα σκιέρ βγήκε από την πίστα μαζί με τον σύζυγό της και θάφτηκε από όγκους χιονιού όταν χτύπησε άλλη χιονοστιβάδα στην ίδια περιοχή. Οι υπηρεσίες διάσωσης, που ειδοποιήθηκαν από τον σύζυγο, δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfro2ethfsmp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Συνολικά, 17 σκιέρ έχουν σκοτωθεί στις Άλπεις--στην Αυστρία, στη Γαλλία και στη Ελβετία--από το περασμένο σαββατοκύριακο, έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις.

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