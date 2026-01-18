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Γεωργιάδης: Θα γίνουν 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ το 2026
Πολιτική
11:18 - 18 Ιαν 2026

Γεωργιάδης: Θα γίνουν 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την Κυριακή (18/1) 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εντός του 2026, αλλά και την ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών.

Ο υπουργός σημείωσε πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», ενώ τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ότι έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrihqfvmctl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/01/2026 - 11:19
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