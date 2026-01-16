Κίεβο: Αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου

Το Κίεβο διαθέτει μόνο το μισό περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που του είναι απαραίτητη, αντιμετωπίζοντας την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση εν καιρώ πολέμου, μετά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές της πόλης, όπως δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Reuters.

Η πρωτεύουσα, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, χρειάζεται περίπου 1.700 μεγαβάτ για να τροφοδοτήσει τις υπηρεσίες της και να καλύψει τις ανάγκες των 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων της, εξήγησε ο Κλίτσκο.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση αποτελεί τη δυσκολότερη πρόκληση για την πόλη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κιέβου που, εν μέσω τόσο δριμύ ψύχους, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης μένει χωρίς θέρμανση και με σοβαρή έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να εγκαταστήσουν επιπλέον γεννήτριες, ενώ τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία της θέρμανσης, μετά τη ρωσική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας που επηρέασε περίπου 6.000 πολυκατοικίες. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 100 κτίρια παραμένουν χωρίς θέρμανση.

Η Ουκρανία κήρυξε αυτή την εβδομάδα κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, καθώς το ηλεκτρικό της δίκτυο βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.