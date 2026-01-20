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Ζελένσκι: Θα πάω στο Νταβός μόνο αν είναι έτοιμα τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
13:35 - 20 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Θα πάω στο Νταβός μόνο αν είναι έτοιμα τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα (Τρίτη, 20/1) ότι θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εάν τα έγγραφα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ και το σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα για υπογραφή.  

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αναμενόταν να συμμετάσχει σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δήλωσε ότι παραμένει στο Κίεβο για να διαχειριστεί τις συνέπειες της μεγάλης ρωσικής αεροπορικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία άφησε περίπου τα μισά νοικοκυριά της πόλης χωρίς θέρμανση.

«Σε αυτή την περίπτωση επέλεξα την Ουκρανία και όχι το οικονομικό φόρουμ, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, επειδή είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Ουκρανία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο της Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι διπλωμάτες εργάζονται πάνω στην πρόσκληση.

Σημείωσε, πάντως, ότι του είναι δύσκολο να φανταστεί να συνεργάζεται με τη Ρωσία σε αυτό ή σε άλλο θέμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 13:51
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