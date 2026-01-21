ifo: Ισχυρή άνοδος αισιοδοξίας στους νομικούς, φοροτεχνικούς και ελεγκτές στη Γερμανία

Η αισιοδοξία μεταξύ νομικών συμβούλων, φοροτεχνικών και ελεγκτών στη Γερμανία ενισχύθηκε σημαντικά στο γύρισμα του έτους. Τον Δεκέμβριο, οι προσδοκίες για την πορεία των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στις 13,0 μονάδες*, από 5,7 μονάδες τον Νοέμβριο. Αντίθετα, η εκτίμηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης παρουσίασε κάμψη: ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 42,4 μονάδες, από 51,2 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο ξεκάθαρα σε θετικό έδαφος.

«Μέχρι στιγμής, οι νομικοί σύμβουλοι, οι φοροτεχνικοί και οι ελεγκτές έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τη σημερινή αδύναμη οικονομική συγκυρία», σημειώνει η ειδικός του ifo, Carola Boede. «Κατά μέσο όρο, μία στις δύο επιχειρήσεις του κλάδου δήλωσε ικανοποιημένη από την πορεία των εργασιών της μέσα στο 2025».

Συνολικά, το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της ελεγκτικής και φορολογικής συμβουλευτικής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στις 27,2 μονάδες (έναντι 27,3 μονάδων τον Νοέμβριο). Το επίπεδο αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου των υπηρεσιών. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος για τις υπηρεσίες υποχώρησε τον Δεκέμβριο. «Με εξαίρεση το σοκ της πανδημίας του κορονοϊού, το επιχειρηματικό κλίμα για νομικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς και ελεγκτές δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αρνητικό έδαφος από τότε που ξεκίνησε η χρονοσειρά της έρευνας», τονίζει η Boede.

Ο κλάδος εμφανίζει επίσης ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων το 2026. Τον Δεκέμβριο, οι προσδοκίες για τις πωλήσεις ενισχύθηκαν στις 48,1 μονάδες, από 46,2 μονάδες. Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παραμένουν βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Συνολικά, οι πωλήσεις του κλάδου κατέγραψαν σταθερά θετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.