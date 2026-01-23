Γερμανία: Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιανουάριο, αλλά ισχυρό πλήγμα στην απασχόληση

Σημάδια επιτάχυνσης παρουσίασε τον Ιανουάριο η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή συνοδεύτηκε από έντονη επιδείνωση στην αγορά εργασίας, με τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε εκτεταμένες περικοπές προσωπικού.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του σύνθετου δείκτη PMI της S&P Global, που καταρτίζεται για λογαριασμό της Hamburg Commercial Bank (HCOB), ο δείκτης ανήλθε στις 52,5 μονάδες τον Ιανουάριο, από 51,3 μονάδες τον Δεκέμβριο, διατηρούμενος πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι υπηρεσίες οδηγούν την άνοδο – Υστέρηση στη μεταποίηση

Κύρια πηγή της βελτίωσης υπήρξε ο τομέας των υπηρεσιών, όπου ο σχετικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 53,3 μονάδες από 52,7 τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, η μεταποίηση, αν και παρουσίασε άνοδο σε υψηλό τριμήνου, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στις 48,7 μονάδες από 47,0 τον Δεκέμβριο.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας παραμένει εύθραυστη και στηρίζεται κυρίως στη ζήτηση για υπηρεσίες, ενώ η βιομηχανική παραγωγή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.

Μαζικές περικοπές προσωπικού παρά τη βελτίωση της δραστηριότητας

Παρά την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, η απασχόληση κατέγραψε τη μεγαλύτερη επιδείνωση από το 2009, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας. Ο μεταποιητικός τομέας συνέχισε να μειώνει το εργατικό του δυναμικό, ενώ στις υπηρεσίες σημειώθηκε η εντονότερη συρρίκνωση προσωπικού των τελευταίων πεντέμισι ετών.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Σάιρους ντε λα Ρούμπια, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αντανακλά περισσότερο στρατηγικές αύξησης της αποδοτικότητας από τις επιχειρήσεις, παρά άμεσες ανησυχίες για τη ζήτηση.

Έκρηξη κόστους και ανοδικές πιέσεις στις τιμές

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν, καθώς το κόστος εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν τριών ετών. Οι επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με υψηλότερους μισθούς, αυξημένες ενεργειακές δαπάνες, αλλά και μεγαλύτερα κόστη σε μέταλλα και μεταφορές.

Η άνοδος αυτή μετακυλίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις τελικές τιμές, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.