Ζελένσκι μετά τα ρωσικά πλήγματα: Να υλοποιηθούν πλήρως οι δεσμεύσεις για την αντιαεροπορική άμυνα

Νέα έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας απηύθυνε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της εκτεταμένης ρωσικής νυχτερινής επίθεσης που έπληξε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Σε δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι τα πρόσφατα πλήγματα καταδεικνύουν την ανάγκη να εφαρμοστούν στο ακέραιο οι συμφωνίες που, όπως είπε, συζητήθηκαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλήσει την περασμένη Πέμπτη για την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη συνέχεια λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα των συμφωνιών.

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ενήργησε «κυνικά», διατάσσοντας μαζικό πυραυλικό χτύπημα τη στιγμή που αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

«Η βάρβαρη αυτή επίθεση αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει την ειρήνη», έγραψε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η θέση του Ρώσου προέδρου «δεν είναι σε ένα συμβούλιο ειρήνης, αλλά στο εδώλιο ενός ειδικού δικαστηρίου».

Η ουκρανική ηγεσία επισημαίνει ότι η προστασία των ενεργειακών υποδομών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα ενόψει του χειμώνα και υπογραμμίζει πως χωρίς επαρκή αντιαεροπορική κάλυψη, οι επιθέσεις αυτές απειλούν όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών.