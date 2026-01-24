Fed: Ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock φαβορί για διάδοχος του Πάουελ με την υπογραφή Τραμπ

Ο Ρικ Ρίντερ, κορυφαίο στέλεχος του επενδυτικού κολοσσού BlackRock, αναδεικνύεται σε ισχυρό φαβορί για τη διαδοχή του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον εκλεκτό του για την κορυφή της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η υποψηφιότητα του Ρίντερ έχει κερδίσει εντυπωσιακά έδαφος τις τελευταίες ημέρες. Στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, οι πιθανότητες να αναλάβει την ηγεσία της Fed εκτινάχθηκαν από το 6% στις αρχές της εβδομάδας στο 47% έως την Παρασκευή, τοποθετώντας τον στην πρώτη θέση μεταξύ των υποψηφίων.

Η απότομη αυτή μεταβολή αντανακλά τις εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ προσανατολίζεται στην επιλογή ενός προσώπου με ισχυρούς δεσμούς με τη Wall Street, ενόψει της λήξης της θητείας του Πάουελ τον Μάιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει σφοδρή κριτική στον νυν επικεφαλής της Fed, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να προχωρήσει σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι η ανακοίνωση για τον νέο πρόεδρο της Fed θα γίνει «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», ενισχύοντας τις φήμες και τη σεναριολογία γύρω από το πρόσωπο που θα αναλάβει τα ηνία της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Ρικ Ρίντερ φαίνεται να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες, σηματοδοτώντας ενδεχομένως μια στροφή της Fed προς μια πιο φιλική προς τις αγορές προσέγγιση.