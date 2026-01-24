Κούβα: Ισόβια στον πρώην υπουργό Οικονομικών για κατασκοπεία και οικονομικά εγκλήματα

Το Εφετείο της Κούβας επικύρωσε σήμερα 24/1 την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που είχε πρωτοδίκως επιβληθεί στον πρώην υπουργό Οικονομίας Αλεχάνδρο Χιλ για κατασκοπεία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή.

Ο Χιλ είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο σε ισόβια κάθειρξη σε δίκη που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα υπό άκρα μυστικότητα. Παράλληλα του είχε επιβληθεί ποινή 20 ετών για διαφθορά, φοροδιαφυγή και αθέμιτη άσκηση επιρροής. Η δικαστική απόφαση δεν έχει αποκαλύψει υπέρ ποιας χώρας ή οντότητας διενεργούσε κατασκοπεία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ποινές επικυρώθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση, ενώ οι συνήγοροι του Χιλ είχαν ασκήσει έφεση.

Ο Αλεχάνδρο Χιλ διετέλεσε υπουργός Οικονομίας και Προγραμματισμού από το 2018 έως την αιφνίδια καθαίρεσή του τον Φεβρουάριο του 2024 και φέρεται ότι ήταν προσκείμενος στον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Από τότε δεν έχει ξαναεμφανιστεί δημοσίως, ενώ η υπόθεσή του έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών.

Η απόφαση του Εφετείου θέτει τέρμα σε έναν μήνα νομικών διαδικασιών που κράτησαν σχεδόν τέσσερις μήνες, εντείνοντας τη συζήτηση για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Κούβα.