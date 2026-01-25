Αμερικανός πολίτης και νοσοκόμος βετεράνων το θύμα των πυροβολισμών στη Μινεάπολη

Το θύμα των πυροβολισμών στη Μινεάπολη αναγνωρίστηκε και ήταν Αμερικανός πολίτης. Το όνομά του ήταν Alexander "Alex" Pretti, από τη Μινεάπολη, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Keith Ellison σε δελτίο τύπου το Σάββατο.

«Συμμερίζομαι την έντονη θλίψη και τον θυμό τόσων πολλών που ένας άλλος από τη Μινεσότα - ο Alex Pretti, 37 ετών, νοσοκόμος ΜΕΘ που υπηρετούσε βετεράνους - πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Metro Surge της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο Ellison σε ανακοίνωσή του.

Ο Alex Pretti ήταν νοσοκόμος εντατικής θεραπείας αφοσιωμένος στη θεραπεία βετεράνων, δήλωσε η Δρ. Aasma Shaukat, η οποία είπε ότι προσέλαβε τον Pretti στο Σύστημα Υγείας VA της Μινεάπολης πριν από περίπου μια δεκαετία.

«Ο Alex είχε την πιο γλυκιά, την πιο ευγενική ψυχή που γνωρίσατε ποτέ», είπε ο Shaukat.

Ένας αξιωματικός της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ πυροβόλησε θανάσιμα τον Pretti στη Μινεάπολη το Σάββατο (24/1). Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης περιέγραψε τον άνδρα ως έναν 37χρονο λευκό άνδρα, ο οποίος ήταν κάτοικος της πόλης και πιστεύεται ότι είναι Αμερικανός πολίτης, κάτι που επιβεβαιώθηκε όπως είδαμε παραπάνω.

Το περιστατικό πυροδοτεί διαμαρτυρίες και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αρχών, καθώς και αντεγκλήσεις από πολιτειακούς αξιωματούχους. Αξιωματούχοι της Μινεσότα έχουν κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά της πολιτείας. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ (Δημοκρατικός) κάλεσε έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την αύξηση της επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στην πολιτεία και δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν μπορεί να εμπιστευτεί να ηγηθεί αυτής της έρευνας» για τους πυροβολισμούς.

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Αυτή είναι η τρίτη ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη που αφορά ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης (ICE) τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ μέσα στο αυτοκίνητό της, ένα περιστατικό που πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες. Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν επίσης έναν άνδρα στο πόδι καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τη σύλληψη στις 14 Ιανουαρίου, δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.