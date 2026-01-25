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ΕΕ και Ινδία στο κατώφλι «ιστορικής εμπορικής συμφωνίας» – Στο Νέο Δελχί ο Κόστα
Ειδήσεις
14:30 - 25 Ιαν 2026

ΕΕ και Ινδία στο κατώφλι «ιστορικής εμπορικής συμφωνίας» – Στο Νέο Δελχί ο Κόστα

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ινδία αφίχθη σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς Νέο Δελχί και Βρυξέλλες προσβλέπουν στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που εκτείνονται σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχουν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις της Γιορτής της Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί, αύριο, προτού πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Τρίτη, η σύνοδος κορυφής Ε.Ε.-Ινδίας, όπου ελπίζουν να επικυρωθεί η συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται «μητέρα όλων των συμφωνιών».

{https://x.com/eucopresident/status/2015389329179160604}

«Ο πρόεδρος Κόστα είναι στο Νέο Δελχί για τη 16η σύνοδο κορυφής Ε.Ε. – Ινδίας που θα διεξαχθεί την Τρίτη», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X το Συμβούλιο της Ε.Ε. «Η σύνοδος κορυφής θα είναι η ευκαιρία να ενισχυθεί η στρατηγική σύμπραξη Ε.Ε. – Ινδίας και να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στους κύριους τομείς δράσης».

Η Ινδία, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, αναμένεται φέτος να καταταγεί ως η τέταρτη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ε.Ε. βλέπει στη χώρα σημαντική αγορά για το μέλλον, ενώ το Νέο Δελχί θεωρεί τις Βρυξέλλες κρίσιμη πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, απαραίτητων για την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

«Είμαστε στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα στοιχεία της Ε.Ε. δείχνουν ότι το διμερές εμπόριο αγαθών έφτασε τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 90% την τελευταία δεκαετία, με επιπλέον 60 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες.

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας αποτελεί στρατηγική νίκη και για τις δύο πλευρές, που επιδιώκουν να ανοίξουν νέες αγορές εν μέσω αμερικανικών δασμών και κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές.

«Η Ε.Ε. και η Ινδία πλησιάζουν η μία την άλλη σε μια στιγμή που η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη υφίσταται άνευ προηγουμένου πιέσεις εξαιτίας πολέμων, του εξαναγκασμού και του οικονομικού κατακερματισμού», δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ενεργές, με τις συζητήσεις να εστιάζουν σε ορισμένα ακανθώδη ζητήματα, κυρίως στον αντίκτυπο του φόρου άνθρακα στα σύνορα της Ε.Ε. για τις εισαγωγές χάλυβα, καθώς και στα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας για φαρμακευτικά προϊόντα και αυτοκίνητα, σύμφωνα με πηγές κοντά στις συνομιλίες.

Παράλληλα, το Νέο Δελχί επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από τη Ρωσία όσον αφορά τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, διαφοροποιώντας τις εισαγωγές και ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανική βάση, ενώ η Ευρώπη ακολουθεί αντίστοιχη στρατηγική έναντι των ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/01/2026 - 14:54
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