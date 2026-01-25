Κωνσταντινούπολη: Ακρωτηριασμένο πτώμα γυναίκας βρέθηκε σε κάδο – Οργή από φεμινιστικές οργανώσεις

Η εύρεση του ακέφαλου και ακρωτηριασμένου στα πόδια σώματος μιας γυναίκας μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Κωνσταντινούπολη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φεμινιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το θύμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, είχε πεταχτεί σε κάδο στον δήμο Σισλί και εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από άνδρα που αναζητούσε ανακυκλώσιμα υλικά, όπως μετέδωσε το πρακτορείο DHA. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για γυναίκα 37 ετών, υπήκοο Ουζμπεκιστάν.

Αναζητούνται τα ακρωτηριασμένα μέλη

Μέχρι στιγμής, το κεφάλι και τα πόδια του θύματος δεν έχουν εντοπιστεί. Ωστόσο, από υλικό καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δύο άνδρες άφησαν μια βαλίτσα σε διαφορετικό κάδο απορριμμάτων. Το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο.

Συλλήψεις υπόπτων

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων ουζμπεκικής καταγωγής στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, την ώρα που επιχειρούσαν να φύγουν από τη χώρα, σύμφωνα με το DHA. Ακολούθησε η σύλληψη και τρίτου υπόπτου.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών εξέφρασαν την οργή τους και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις στις 16:00 (15:00 ώρα Ελλάδας), ζητώντας ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών.

«Καρπός της ανδρικής βίας!»

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του θύματος, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα είναι καρπός της ανδρικής βίας!», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η οργάνωση «Φεμινίστριες κατά της γυναικοκτονίας», δηλώνοντας ότι θα «κατέβει στο δρόμο» για να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ο δήμαρχος του Σισλί, Ρεσούλ Εμρά Σαχάν, χαρακτήρισε τους φόνους αυτούς «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Σε ανάρτησή του στο X τόνισε: «Οι γυναικοκτονίες μετατρέπονται σε μια σφαγή που δεν σταματά να διευρύνεται, τροφοδοτούμενη από την ατιμωρησία, την αμέλεια και τη σιωπή», ζητώντας συντονισμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Χωρίς επίσημα στοιχεία

Η Τουρκία δεν δημοσιοποιεί επίσημα δεδομένα για τις γυναικοκτονίες, με αποτέλεσμα οι σχετικές καταγραφές να πραγματοποιούνται από γυναικείες οργανώσεις, βάσει δημοσιευμάτων του Τύπου.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης «Θα βάλουμε τέλος στις γυναικοκτονίες», μέσα στο 2025 έχουν δολοφονηθεί 294 γυναίκες από άνδρες, ενώ 297 ακόμη βρέθηκαν νεκρές υπό αδιευκρίνιστες και ύποπτες συνθήκες.