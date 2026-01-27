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Σημάδια προόδου για τον Μίκαελ Σουμάχερ - Δεν είναι πλέον κατάκοιτος 12 χρόνια μετά το ατύχημα
Ειδήσεις
12:24 - 27 Ιαν 2026

Σημάδια προόδου για τον Μίκαελ Σουμάχερ - Δεν είναι πλέον κατάκοιτος 12 χρόνια μετά το ατύχημα

Reporter.gr Newsroom
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Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ έρχονται στο φως από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, σύμφωνα με τις οποίες ο θρύλος της Formula 1 δεν είναι πλέον κλινήρης, δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο σκι. Ο 57χρονος επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής φέρεται να μετακινείται πλέον με αναπηρικό αμαξίδιο και να έχει τη δυνατότητα να κινείται εντός των ιδιωτικών του χώρων.

Η διαδικασία αποκατάστασής του συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς και υπό συνθήκες απόλυτης διακριτικότητας, καθώς μόνο ένας πολύ περιορισμένος κύκλος ανθρώπων γνωρίζει την πραγματική εικόνα της υγείας του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σουμάχερ μπορεί να κινείται με αμαξίδιο τόσο στην πολυτελή έπαυλή του στη Μαγιόρκα, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών, όσο και στο σπίτι του στη Γκλαντ της Ελβετίας, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, που εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια λίρες.

Την καθημερινή του φροντίδα έχει αναλάβει η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, με την οποία μοιράζεται τρεις δεκαετίες γάμου, σε συνεργασία με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Το κόστος της μακροχρόνιας αυτής υποστήριξης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες λίρες εβδομαδιαίως.

Για την οικογένεια Σουμάχερ, η προστασία της ιδιωτικότητας του πρώην οδηγού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Από τη στιγμή που υπέστη σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, όταν χτύπησε σε βράχια κατά τη διάρκεια σκι κοντά στο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων, ο Μίκαελ Σουμάχερ έχει αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι καταδικάστηκαν πρώην μέλη του προσωπικού του, τα οποία είχαν επιχειρήσει να πουλήσουν φωτογραφικό υλικό που τον απεικόνιζε σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Παράλληλα, δημοσιεύματα που ανέφεραν πως θα παρευρισκόταν στον γάμο της κόρης του, Τζίνα, το 2024, δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.

Κατά καιρούς, έχουν διακινηθεί διάφορες εικασίες για την ακριβή φύση της κατάστασής του, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα να πάσχει από σύνδρομο εγκλεισμού — μια σπάνια νευρολογική κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής έχει πλήρη επίγνωση αλλά αδυνατεί να επικοινωνήσει. Ωστόσο, πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα απορρίπτουν ακόμη και αυτό το σενάριο, χαρακτηρίζοντάς το ανακριβές.

«Η εντύπωση είναι ότι αντιλαμβάνεται κάποια από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά όχι στο σύνολό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές, προσφέροντας μία από τις ελάχιστες ενδείξεις για το επίπεδο αντίληψης και επικοινωνίας του Γερμανού πρωταθλητή.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 12:51
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