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Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
13:59 - 28 Ιαν 2026

Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: Υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε την Τετάρτη (28/1) ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παραδέχτηκε ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, εν μέσω μιας πιο επιθετικής στάσης από την πλευρά της Ρωσίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι Jens-Frederik Nielsen και η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, βρίσκονταν στο Παρίσι για να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron, προκειμένου να ενισχύσουν την υποστήριξη απέναντι στην επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Donald Trump να εξαγοράσει το νησί της Αρκτικής, που αποτελεί δανέζικη επικράτεια για αιώνες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι συνομιλίες μεταξύ Γροιλανδίας, Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να πραγματοποιηθούν με στόχο την εξεύρεση λύσης στην κρίση, αλλά ο Nielsen δήλωσε ότι η Γροιλανδία έχει ορισμένες «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν, αν και ελπίζει να καταλήξουν σε κάποιο είδος συμφωνίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Βρισκόμαστε υπό πίεση, σοβαρή πίεση. Προσπαθούμε να απωθήσουμε από έξω. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τους ανθρώπους μας που είναι φοβισμένοι, τρομαγμένοι», είπε σε μια κοινή συνομιλία με την Frederiksen στο Πανεπιστήμιο Sciences Po.

Αλλά πρόσθεσε επίσης: «Χρειαζόμαστε περισσότερη παρακολούθηση και ασφάλεια στην περιοχή μας λόγω της συμπεριφοράς της Ρωσίας τώρα».

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, διαμηνύει η Φρεντέρικσεν

Το αίτημα των ΗΠΑ για έλεγχο της Γροιλανδίας έχει ταράξει τις διατλαντικές σχέσεις και έχει επιταχύνει τις προσπάθειες της Ευρώπης να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν ο Trump την περασμένη εβδομάδα απέσυρε τις απειλές για δασμούς και απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάληψης της Γροιλανδίας με τη βία.

Από τη μεριά της, η Frederiksen δήλωσε ότι αυτό που έδειξε η κρίση ήταν ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων ήταν στην ίδια γραμμή και κατάφερε να ενωθεί για να απωθήσει τα αιτήματα του Trump, ιδιαίτερα την απειλή του για επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκά κράτη.

Λέγοντας ότι η παγκόσμια τάξη έχει αλλάξει για πάντα και αμφισβητώντας τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην Ουάσιγκτον, είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να γίνει ισχυρότερη, αλλά επίσης προέτρεψε σε διατλαντική ενότητα, δεδομένου ότι είναι σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ειρήνη.

«Αν επιτρέψουμε στη Ρωσία να νικήσει στην Ουκρανία, θα συνεχίσουν», είπε. «Ο καλύτερος δρόμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη είναι να μείνουν ενωμένες».

Η διπλωματική ρήξη μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δύο ιδρυτικών μελών του ΝΑΤΟ, φαινόταν τις προηγούμενες εβδομάδες να απειλεί το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας, αν και η σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Το ήμισυ της γης στην Αρκτική αποτελεί ρωσικό έδαφος. Από το 2005 η Μόσχα έχει επαναλειτουργήσει και εκσυγχρονίσει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις της Σοβιετικής εποχής, τόσο στη ρωσική Αρκτική ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά κατά μήκος της βόρειας ακτής της.

Η Ρωσία λέει ότι οι συζητήσεις περί απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο για τη Γροιλανδία είναι μύθος που δημιουργείται για να προκαλέσει υστερία.

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