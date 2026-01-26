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Bloomberg: «Ραγίζει» η διατλαντική εμπιστοσύνη - Η Ευρώπη αναζητά στρατηγική αυτονομία από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:19 - 26 Ιαν 2026

Bloomberg: «Ραγίζει» η διατλαντική εμπιστοσύνη - Η Ευρώπη αναζητά στρατηγική αυτονομία από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία αποκλιμακώνεται, η Ευρώπη εμφανίζεται πιο ρεαλιστική απέναντι στο μέλλον. Η αιφνίδια αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ από τις επιθετικές του δηλώσεις σχετικά με το δανικό έδαφος, καθώς και από τις απειλές για επιβολή νέων δασμών στην Ευρώπη, έγινε δεκτή με ανακούφιση. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον κλονιστεί σοβαρά.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα», δήλωσε με ωμό τρόπο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στις Βρυξέλλες. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και προκαλεί εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, όπως ποτέ άλλοτε».

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, παρά τη γενικευμένη παραδοχή στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί περισσότερο στα δικά της πόδια, η αποδέσμευση από τις ΗΠΑ αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη στην πράξη.

Σημειώνεται επίσης ότι η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη επίσημης έρευνας εις βάρος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ, στο πλαίσιο του εμβληματικού κανονιστικού πλαισίου για την τεχνολογία, του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), καταδεικνύει τη σημαντική επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Ευρώπη απέναντι στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες στον τομέα της ρύθμισης.

Ωστόσο, η εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υποδομές περιπλέκει την κατάσταση. Η απουσία ισχυρών ευρωπαϊκών τεχνολογικών κολοσσών αναδεικνύει το εύρος των εξαρτήσεων της ΕΕ σε τεχνολογίες που στηρίζουν μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ένα ακόμη πιθανό σημείο ευαλωτότητας επεσήμανε ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, κάλεσε σε ταχεία πρόοδο στο εγχείρημα του ψηφιακού ευρώ, προκειμένου να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από υπεράκτια συστήματα πληρωμών.

Όπως ανέφερε, αμερικανικές εταιρείες όπως οι Visa, Mastercard και PayPal ελέγχουν «κρίσιμα τμήματα» της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής υποδομής και «θεωρητικά μπορούν να μας αποκόψουν». Παρότι η ΕΚΤ ξεκίνησε την πρωτοβουλία για το ψηφιακό ευρώ το 2021, η πρόοδος υπήρξε εξαιρετικά αργή. Αν και τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε μια κοινή προσέγγιση τον Δεκέμβριο, εξακολουθούν να υπάρχουν αντιστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση της έκτασης της αλληλεξάρτησης Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους Ευρωπαίους ηγέτες, την ώρα που προσπαθούν να διαχειριστούν τις απειλές που εκπορεύονται από την Ουάσιγκτον του Τραμπ.

Η ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στη στρατηγική αυτονομία και σε επιλογές που ενδέχεται να πλήξουν την ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζει επίσης τις αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά του εξαναγκασμού, καθώς το ισχυρότερο εμπορικό εργαλείο της Ένωσης θα έπληττε πιθανότατα αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ενωμένη στην πεποίθηση ότι πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, τις εγχώριες βιομηχανίες και το επενδυτικό της περιβάλλον. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει χρόνο.

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