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Deutsche Bank: Εισαγγελική έφοδος για συναλλαγές Αμπράμοβιτς - Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ειδήσεις
16:20 - 28 Ιαν 2026

Deutsche Bank: Εισαγγελική έφοδος για συναλλαγές Αμπράμοβιτς - Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται η Deutsche Bank, καθώς οι γερμανικές αρχές διερευνούν πιθανές παραλείψεις της τράπεζας σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, με επίκεντρο τις συναλλαγές της με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA) πραγματοποίησαν εφόδους στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο. Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, καθυστερημένη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την πλευρά της τράπεζας για τον πρώην πελάτη της.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών, ενώ από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εισαγγελία διερευνά σε βάρος του ενδεχόμενη παράβαση του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει ότι διεξάγεται έρευνα για «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με τη SZ, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει στο παρελθόν στοιχεία από τη Deutsche Bank στο πλαίσιο της υπόθεσης, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν έλαβαν το επίπεδο διαφάνειας που ανέμεναν, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση.

Όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα στρέφεται «σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στελεχών της Deutsche Bank», με την υποψία ότι μέσω παλαιότερων επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες εταιρείες ενδέχεται να διευκολύνθηκε η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα στο Spiegel, υπογραμμίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Πηγές του περιοδικού κάνουν λόγο για μια «εξαιρετικά ευαίσθητη» υπόθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Τον Απρίλιο του 2022, αντίστοιχες έρευνες από την Εισαγγελία, την BKA και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν οδηγήσει σε έφοδο στα κεντρικά της γραφεία, με την BaFin να διορίζει προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της τράπεζας στους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα πριν η Deutsche Bank παρουσιάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, με τη μετοχή της να καταγράφει ήδη απώλειες της τάξης του 3%.

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