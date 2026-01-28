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Η Γαλλία βάζει «κόφτη» στα social media για παιδιά κάτω των 15 — Μια ευρωπαϊκή καμπή
Ειδήσεις
18:29 - 28 Ιαν 2026

Η Γαλλία βάζει «κόφτη» στα social media για παιδιά κάτω των 15 — Μια ευρωπαϊκή καμπή

Reporter.gr Newsroom
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Η Γαλλία οδεύει ολοταχώς προς την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, μια κίνηση που θα την καταστήσει μόλις τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως (μετά την Αυστραλία) που υιοθετεί τόσο αυστηρό μέτρο.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις εφαρμογών όπως το Snapchat, το TikTok, το Instagram και το X (πρώην Twitter) στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Το νομοσχέδιο, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και το κεντρώο κόμμα Renaissance, εγκρίθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από την Εθνοσυνέλευση (κάτω βουλή). Ακολουθούν 5 βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε, όπως τα παρουσίασε το Politico:

1. Πότε θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση;

Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ωστόσο η κυβέρνηση στοχεύει στην 1η Σεπτεμβρίου.

«Από την 1η Σεπτεμβρίου, τα παιδιά και οι έφηβοί μας θα προστατεύονται επιτέλους. Θα φροντίσω να γίνει πράξη», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Το νομοσχέδιο πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τη Γερουσία, με τη συζήτηση να προγραμματίζεται για τις 16 Φεβρουαρίου. Αν περάσει, θα συσταθεί μικτή επιτροπή των δύο σωμάτων για την τελική διαμόρφωση του κειμένου.

2. Ποιες πλατφόρμες θα απαγορευτούν;

Η τελική λίστα δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο. Την ευθύνη θα έχει η γαλλική ρυθμιστική αρχή ΜΜΕ, Arcom.

Η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, βουλευτής Laure Miller, δήλωσε ότι η προσέγγιση θα είναι αντίστοιχη της Αυστραλίας και πιθανότατα θα περιλαμβάνει Snapchat, TikTok, Instagram και X.

Υπάρχει επίσης πρόθεση η απαγόρευση να καλύπτει συγκεκριμένες λειτουργίες πλατφορμών, όπως:

  • Stories και Channels στο WhatsApp

  • Online chat στο Roblox

3. Ποιος θα επιβάλει τον νόμο;

Καθοριστικό ρόλο θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρότι ο Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν επιπλέον υποχρεώσεις στις μεγάλες πλατφόρμες, επιτρέπει τον καθορισμό εθνικού ορίου ηλικίας. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει τη συμμόρφωση.

Οι παραβάσεις του DSA μπορούν να επιφέρουν πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μιας πλατφόρμας.

4. Ποιες είναι οι τεχνικές δυσκολίες;

Υπάρχει έντονη διαφωνία για το ποιος θα εφαρμόσει τους ελέγχους ηλικίας:

  • Οι πλατφόρμες (π.χ. Meta) λένε ότι ευθύνονται τα λειτουργικά συστήματα και τα app stores

  • Η Apple και άλλοι πάροχοι λένε το αντίθετο

Η Γαλλία, ερμηνεύοντας την ευρωπαϊκή καθοδήγηση, μεταθέτει την ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Η τεχνική λύση (age verification) θα επιλεγεί από τις εταιρείες, αρκεί να πληροί κριτήρια ακρίβειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν ήδη λύσεις, όπως το γαλλικό σύστημα «Jeprouvemonage».

5. Συμβαίνει και αλλού στην Ευρώπη;

Ναι — και μάλιστα γρήγορα.

  • Δανία: περιορισμοί για κάτω των 15 (με γονική συναίνεση από τα 13)

  • Αυστρία: ετοιμάζει απαγόρευση για κάτω των 14

  • Ισπανία & Ιταλία: νομοσχέδια σε εξέλιξη

  • Ελλάδα: πολιτική στήριξη από τον πρωθυπουργό

  • Γερμανία & Ολλανδία: εξετάζουν μέτρα ή έχουν εκδώσει οδηγίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο πανευρωπαϊκής απαγόρευσης, με την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να συγκροτεί ομάδα ειδικών για να αξιολογήσει αν ένα τέτοιο μέτρο είναι εφικτό και αποτελεσματικό.

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