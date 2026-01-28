Amazon: Μαζικές περικοπές 16.000 θέσεων στο πλαίσιο στροφής στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Amazon ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάργηση περίπου 16.000 εταιρικών θέσεων εργασίας, σηματοδοτώντας τον δεύτερο μεγάλο γύρο απολύσεων από τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της εταιρείας, οι περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια «ενίσχυσης του οργανισμού» μέσω μείωσης ιεραρχικών επιπέδων, αύξησης της υπευθυνότητας και περιορισμού της γραφειοκρατίας, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι νέες απολύσεις έρχονται λίγους μήνες μετά τις 14.000 περικοπές του Οκτωβρίου, με τη διοίκηση να έχει προαναγγείλει ότι οι αναδιαρθρώσεις θα συνεχιστούν και το 2026. Η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού Beth Galetti τόνισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για «έναν νέο ρυθμό» συνεχών μαζικών απολύσεων, ωστόσο κάθε ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τις ανάγκες της, σύμφωνα με το CNBC.

Συνολικά, από τον Οκτώβριο έχουν χαθεί περίπου 30.000 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 10% του εταιρικού και τεχνολογικού προσωπικού της Amazon (περίπου 350.000 άτομα). Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία απασχολεί 1,58 εκατ. εργαζόμενους παγκοσμίως, η πλειονότητα αυτών εργάζεται σε αποθήκες και logistics.

Ο CEO Andy Jassy επιδιώκει να «λεπτύνει» τον οργανισμό μετά την υπερ-πρόσληψη της πανδημίας και να μετατρέψει την Amazon σε «τη μεγαλύτερη startup του κόσμου». Παράλληλα, η εταιρεία μειώνει κόστη και κλείνει μη αποδοτικές δραστηριότητες, ώστε να χρηματοδοτήσει τεράστιες επενδύσεις στην AI και τα data centers, με προβλεπόμενες κεφαλαιακές δαπάνες 125 δισ. δολαρίων για το 2026.