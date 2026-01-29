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Πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν στην Πορτογαλία - Χωρίς ρεύμα 450.000 σπίτια
Ειδήσεις
15:54 - 29 Ιαν 2026

Πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν στην Πορτογαλία - Χωρίς ρεύμα 450.000 σπίτια

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πορτογαλία εξαιτίας της καταιγίδας «Κριστίν», η οποία έπληξε τη χώρα τη νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη, ενώ σήμερα (29/1), περίπου 450.000 κατοικίες εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Τον επικαιροποιημένο απολογισμό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC). Το πέμπτο θύμα, που ανακοινώθηκε σήμερα, ήταν ένας άνδρας 34 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατός του συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως έγινε γνωστό, τα υπόλοιπα θύματα έχασαν τη ζωή τους κυρίως από την πτώση δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός σε εργοτάξιο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Νωρίς σήμερα το πρωί, «σχεδόν 450.000 νοικοκυριά» παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στις κεντρικές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας E-redes.

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στο διαμέρισμα της Λεϊρία, όπου η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, λόγω της πτώσης στύλων και γραμμών υψηλής τάσης, γεγονός που δυσχέρανε τις εργασίες αποκατάστασης, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, με την κυκλοφορία των τρένων να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετές γραμμές, μεταξύ των οποίων και ο βασικός άξονας Λισαβόνα–Πόρτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των πορτογαλικών σιδηροδρόμων (CP). Για προληπτικούς λόγους, πολλά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμειναν κλειστά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών και ο δήμος Καστέλο Μπράνκο.

Στη Λεϊρία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν επανειλημμένα το πρωί για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για ζημιές σε στέγες κατοικιών. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Lusa ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα, οι κάτοικοι ζητούν συνεχή βοήθεια, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται και, παρά τη μέτρια έντασή της, προκαλεί σημαντικές φθορές στις κατοικίες.

Η καταιγίδα «Κριστίν» συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, με ριπές που έφτασαν έως και τα 178 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική κυβέρνηση χαρακτήρισε το φαινόμενο «εξαιρετικά ακραίο», υπογραμμίζοντας ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

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