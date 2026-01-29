BBC: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν; - Τα επτά επικρατέστερα σενάρια

Οι ΗΠΑ φαίνεται να είναι έτοιμες να πλήξουν το Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες. Και ενώ οι πιθανοί στόχοι είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμοι, το αποτέλεσμα δεν είναι. Το BBC αναλύει τα επτά επικρατέστερα σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του, αν δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία της τελευταίας στιγμής με την Τεχεράνη και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να διατάξει τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν, ποια θα μπορούσαν να είναι τα πιθανά αποτελέσματα;

1. Στοχευμένα, ακριβή πλήγματα, ελάχιστα θύματα αμάχων, μετάβαση στη δημοκρατία

Οι αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις διεξάγουν περιορισμένα, ακριβή πλήγματα κατά στρατιωτικών βάσεων του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της μονάδας Basij – μιας παραστρατιωτικής δύναμης υπό τον έλεγχο του IRGC – καθώς και σε χώρους εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ένα ήδη αποδυναμωμένο καθεστώς ανατρέπεται, μεταβαίνοντας τελικά σε μια γνήσια δημοκρατία, όπου το Ιράν μπορεί να επανενταχθεί στον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Η δυτική στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράκ και τη Λιβύη δεν οδήγησε σε ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία. Αν και έθεσε τέλος σε βάρβαρες δικτατορίες και στις δύο περιπτώσεις, προκάλεσε χρόνια χάους και αιματοχυσίας.

Η Συρία, η οποία πραγματοποίησε τη δική της επανάσταση, ανατρέποντας τον Πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ χωρίς δυτική στρατιωτική υποστήριξη το 2024, μέχρι στιγμής τα πηγαίνει καλύτερα.

2. Το καθεστώς επιβιώνει αλλά μετριάζει τις πολιτικές του

Αυτό μπορεί να ονομαστεί «μοντέλο Βενεζουέλας», όπου η γρήγορη και ισχυρή δράση των ΗΠΑ αφήνει το καθεστώς ανέπαφο αλλά με περιορισμένες πολιτικές αλλαγές.

Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό θα σήμαινε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιβιώνει – κάτι που δεν θα ικανοποιούσε μεγάλο μέρος του ιρανικού πληθυσμού – αλλά αναγκάζεται να περιορίσει την υποστήριξή της σε βίαιες πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή, να σταματήσει ή να περιορίσει τα εσωτερικά πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα και να χαλαρώσει την καταπίεση των διαδηλώσεων.

Και πάλι, αυτό είναι μάλλον απίθανο. Η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει ανυποχώρητη εδώ και 47 χρόνια και φαίνεται ανίκανη να αλλάξει πορεία.

3. Το Καθεστώς καταρρέει - Αντικαθίσταται από στρατιωτική διακυβέρνηση

Πολλοί θεωρούν αυτό το πιο πιθανό αποτέλεσμα.

Παρόλο που το καθεστώς είναι σαφώς αντιδημοφιλές για πολλούς, υπάρχει μια τεράστια και διαπεραστική «βαθιά κρατική ασφάλεια» που έχει συμφέρον στη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο βασικός λόγος που οι διαδηλώσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν ανατρέψει το καθεστώς είναι ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αποστασίες υπέρ των διαδηλωτών, ενώ όσοι έχουν τον έλεγχο είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν απεριόριστη βία για να παραμείνουν στην εξουσία.

Στην σύγχυση που θα ακολουθήσει μετά από οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, είναι πιθανό το Ιράν να καταλήξει υπό ισχυρή στρατιωτική διακυβέρνηση, κυρίως από στελέχη του IRGC.

4. Το Ιράν αντιδρά επιτιθέμενο στις αμερικανικές δυνάμεις και γείτονες

Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα σε οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «ο δάκτυλός του είναι στο σκανδάλη».

Παρόλο που δεν μπορεί να αντισταθεί στην ισχύ του αμερικανικού Ναυτικού και της Αεροπορίας, θα μπορούσε να επιτεθεί με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, πολλοί από τους οποίους είναι κρυμμένοι σε σπηλιές, υπόγεια ή απομακρυσμένα βουνά.

Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο, κυρίως στο Μπαχρέιν και το Κατάρ, αλλά το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύσει και βασικές υποδομές οποιουδήποτε έθνους θεωρεί ότι συμμετέχει στην επίθεση, όπως η Ιορδανία.

Η καταστροφική επίθεση με πυραύλους και drones στις πετροχημικές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco το 2019, που αποδόθηκε σε ιρανικό-υποστηριζόμενο τάγμα στο Ιράκ, έδειξε στους Σαουδάραβες πόσο ευάλωτοι ήταν.

Οι γείτονες του Ιράν, όλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, είναι φυσικά ανήσυχοι για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ να στραφεί εναντίον τους.

5. Το Ιράν αντιδρά με τοποθέτηση ναρκών στον Κόλπο

Αυτή η απειλή υπάρχει εδώ και καιρό για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και τις προμήθειες πετρελαίου, ήδη από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-88), όταν το Ιράν είχε ναρκοθετήσει τους θαλάσσιους δρόμους.

Το στενό του Χορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν είναι στρατηγικής σημασίας. Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και 20-25% του πετρελαίου περνά από εκεί κάθε χρόνο.

Το Ιράν έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις ταχείας τοποθέτησης ναρκών. Αν το έκανε, θα επηρεαζόταν αναπόφευκτα το παγκόσμιο εμπόριο και οι τιμές του πετρελαίου.

6. Το Ιράν αντιδρά βυθίζοντας αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ένας καπετάνιος του αμερικανικού Ναυτικού στον Κόλπο δήλωσε ότι μία από τις μεγαλύτερες απειλές από το Ιράν είναι η «επιθέση σμήνους».

Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν εκτοξεύει τόσα πολλά εκρηκτικά drones και γρήγορα τορπιλοφόρα κατά ενός ή περισσότερων στόχων που ακόμα και οι προηγμένες αμερικανικές άμυνες δεν μπορούν να τα εξουδετερώσουν όλα εγκαίρως.

Το IRGC Navy έχει αντικαταστήσει εδώ και καιρό το συμβατικό ιρανικό Ναυτικό, και οι εκπαιδευόμενοι του στηνασχολούνται με ασύμμετρες τακτικές πολέμου, για να υπερβούν τα τεχνικά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ.

Η βύθιση ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου, με πιθανή αιχμαλωσία πληρωμάτων, θα ήταν τεράστια ταπείνωση για τις ΗΠΑ.

Αν και το σενάριο θεωρείται απίθανο, το USS Cole είχε παλαιότερα υποστεί σοβαρή ζημιά από επίθεση αυτοκτονίας της Αλ-Κάιντα στο Άντεν το 2000, σκοτώνοντας 17 ναύτες.

7. Το Καθεστώς καταρρέει - Αντικαθίσταται από χάος

Αυτός είναι πολύ πραγματικός κίνδυνος και μία από τις κύριες ανησυχίες γειτόνων όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Υπάρχει πιθανότητα εμφυλίου πολέμου, όπως στη Συρία, την Υεμένη και τη Λιβύη, ενώ η σύγχυση μπορεί να προκαλέσει εθνοτικές εντάσεις, καθώς Κούρδοι, Μπαλουχί και άλλες μειονότητες προσπαθούν να προστατεύσουν τον λαό τους amid ένα εθνικό κενό εξουσίας.

Όλη η Μέση Ανατολή θα χαρεί με την απομάκρυνση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κυρίως το Ισραήλ που έχει ήδη πλήξει βαριά τους ιρανικούς συμμάχους στην περιοχή και φοβάται τον πυρηνικό κίνδυνο από το Ιράν.

Αλλά κανείς δεν θέλει η μεγαλύτερη χώρα της Μέσης Ανατολής σε πληθυσμό – περίπου 93 εκατομμύρια – να βυθιστεί στο χάος, προκαλώντας ανθρωπιστική και προσφυγική κρίση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι ο Πρόεδρος Τραμπ, αφού συγκέντρωσε αυτή τη δύναμη κοντά στα σύνορα του Ιράν, να αποφασίσει ότι πρέπει να δράσει για να μην χάσει το κύρος του, και να ξεκινήσει ένας πόλεμος χωρίς σαφές τέλος και με απρόβλεπτες, πιθανώς καταστροφικές συνέπειες.