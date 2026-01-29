Αξιωματούχοι από Ισραήλ και Σαουδική Αραβία στην Ουάσινγκτον εν μέσω της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν

Η ένταση γύρω από το Ιράν εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση των ΗΠΑ φιλοξενεί στην Ουάσινγκτον ανώτατους αξιωματούχους άμυνας και πληροφοριών από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Axios.com, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμος για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση. Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, εν αναμονή πιθανής αμερικανικής επίθεσης.

Το παρασκήνιο των επαφών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Axios, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους στο Ιράν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, στρατηγός Σλόμι Μπάιντερ, είχε συναντήσεις στο Πεντάγωνο, τη CIA και τον Λευκό Οίκο, παρουσιάζοντας λεπτομερείς πληροφορίες που είχε ζητήσει η αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, μεταξύ άλλων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Σαουδική διαμεσολάβηση και «κόκκινες γραμμές»

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περιφερειακού πολέμου και προσπαθεί να λειτουργήσει ως δίαυλος αποκλιμάκωσης. Τις τελευταίες ημέρες, το Ριάντ φέρεται να έχει μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Μάλιστα, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να διαβεβαίωσε τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου της για επίθεση κατά του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, αυτή τη στιγμή, δεν διεξάγονται ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για σφοδρή αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης. Ο ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Αλί Σαμκάνι, δήλωσε ότι ακόμη και ένα «περιορισμένο πλήγμα» θα θεωρηθεί πράξη πολέμου, προαναγγέλλοντας «άμεση και άνευ προηγουμένου» απάντηση, με στόχο –όπως ανέφερε– το Τελ Αβίβ και όσους στηρίξουν την επίθεση.