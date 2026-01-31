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Bloomberg: Πιεσμένο το Κρεμλίνο, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα «φουσκώνει»
Ειδήσεις
14:55 - 31 Ιαν 2026

Bloomberg: Πιεσμένο το Κρεμλίνο, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα «φουσκώνει»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις, καθώς το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ οι επαφές με τις ΗΠΑ για μια πιθανή ειρηνική συμφωνία συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει σοβαρές δημοσιονομικές πιέσεις λόγω του κόστους του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο αυξάνει το έλλειμμα του ρωσικού προϋπολογισμού, καθώς οι επιπλέον δαπάνες για τον πόλεμο αντιστοιχούν σε 0,5% του ΑΕΠ, πάνω από το ήδη προβλεπόμενο 1,6%.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές ρωσικών ενεργειακών πόρων μειώνονται, ενώ ισχυρό ρούβλι περιορίζει περαιτέρω τα έσοδα της χώρας.

Όπως σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα, η Μόσχα προσπαθεί να βρει νέες πηγές χρηματοδότησης ύψους 16 δισ. δολαρίων για να καλύψει το δημοσιονομικό κενό, το οποίο προκύπτει κυρίως από τη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η τιμή του ρωσικού αργού Urals, η οποία διαπραγματεύεται στα 55 δολάρια το βαρέλι, είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο, ενώ το ρούβλι έχει υποτιμηθεί στα 75 ανά δολάριο, αυξάνοντας περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Για το 2026, ο ρωσικός προϋπολογισμός υπολογίζει έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ύψους 8,9 τρισ. ρούβλια, με βάση την τιμή του πετρελαίου στα 59 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, αν οι τρέχουσες συνθήκες παραμείνουν, το έλλειμμα μπορεί να φτάσει τα 2,2 τρισ. ρουβλίων. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και το 2022 αναγκάστηκε να αναθεωρήσει το έλλειμμα από 0,5% σε 2,6% του ΑΕΠ, κόβοντας δαπάνες και εκδίδοντας ακριβότερο χρέος μέσω ομολόγων OFZ.

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