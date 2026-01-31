Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν - Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 14 τραυματίες

Διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα (Σάββατο, 31/1) στο Ιράν, τα αίτια τους να παραμένουν ακόμη ασαφή.

Στην πόλη Αχβάζ, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε έκρηξη που πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου σε κτίριο κατοικιών, όπως αναφέρει η κρατική εφημερίδα Tehran Times, επικαλούμενη τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης. Η έκρηξη συνέβη στην περιοχή Κιανσάχρ και προκάλεσε το θάνατο μιας οικογένειας, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια.

Επιπλέον, είχε προηγηθεί έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο, για την οποία η κρατική τηλεόραση ανέφερε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Από την έκρηξη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν.

Επίσης, αναφέρονται ζημιές σε όλη την περιοχή, με συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες να βρίσκονται στο σημείο. Ο αξιωματούχος της περιοχής Χορμοζγκάν, Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης είναι σε εξέλιξη.

Οι εκρήξεις έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή, καθώς οι απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις στο Ιράν εντείνονται και η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο αυξάνεται, περιλαμβάνοντας το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

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Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι οι ναυτικές τους βάσεις στην περιοχή Χορμοζγκάν ήταν στόχοι επίθεσης.

Να σημειωθεί ακόμη ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διέψευσαν οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας τους στις εκρήξεις, σύμφωνα με δηλώσεις τους στο Reuters.