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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Ουκρανία και τη Μολδαβία
Ειδήσεις
19:59 - 31 Ιαν 2026

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Ουκρανία και τη Μολδαβία

Reporter.gr Newsroom
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Το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας υφίσταται εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω «τεχνικής βλάβης» σε γραμμές υψηλής τάσης που συνδέουν την Ουκρανία με τη Μολδαβία και τη Ρουμανία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας.  

«Σήμερα, στις 10:42 (ώρα Ελλάδος), προκλήθηκε τεχνική βλάβη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας της γραμμής 400 kV που συνδέει τα δίκτυα της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, καθώς και της γραμμής 750 kV που συνδέει το δυτικό και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας», εξήγησε ο υπουργός Ντένις Σμίχαλ μέσω ανάρτησης του στο Telegram.

Τουλάχιστον τρεις περιοχές, μαζί με την πρωτεύουσα Κίεβο, αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές ρεύματος, πρόσθεσε ο Σμίχαλ. Ο Κιέβος, μάλιστα, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά το μετρό λόγω έλλειψης ρεύματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του μετρό. Οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές είχαν επίσης πληγεί πρόσφατα από ρωσικές επιθέσεις.

«Η παροχή ρεύματος από εξωτερικά κέντρα τροφοδοσίας διακόπηκε, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι υπηρεσίες των τρένων και των κυλιόμενων σκαλών στο μετρό», ανέφερε η Kiev Metro σε ανάρτησή της στο Facebook.

Επιπλέον, το ενεργειακό σύστημα της Μολδαβίας υπέστη σοβαρές διακοπές λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο της Ουκρανίας, με την πρωτεύουσα Κισινάου και άλλες περιοχές να βιώνουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με το μολδαβικό υπουργείο Ενέργειας, οι διακοπές στο ουκρανικό δίκτυο προκάλεσαν πτώση της τάσης σε μία από τις γραμμές ρεύματος της Μολδαβίας.

Ο δήμαρχος του Κισινάου, Ίον Τσέμπαν, ανέφερε ότι σχεδόν όλες οι περιοχές της πόλης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ανέφερε ότι και οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν.

Το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει εδώ και μήνες στόχος ρωσικών επιθέσεων, με τους καταναλωτές στην Ουκρανία να αντιμετωπίζουν για εβδομάδες σοβαρούς περιορισμούς στην παροχή ρεύματος.

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