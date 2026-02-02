Δέκα χρόνια μετά το Brexit, Λονδίνο και Βρυξέλλες ξαναχτίζουν γέφυρες με αιχμή την άμυνα

Το 2026 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεκαετία μετά το δημοψήφισμα του 2016, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σχέσεις ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε σχετικά καλή φάση.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς και ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις βρίσκονται σήμερα στο Λονδίνο για σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο των μετα-Brexit σχέσεων. Ο Ντομπρόβσκις αναμένεται επίσης να συναντηθεί με ανώτερους Βρετανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ασία, υποδηλώνουν διάθεση επαναπροσέγγισης με τις Βρυξέλλες. Αν και ο Στάρμερ έχει αποκλείσει τη δημιουργία νέας τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, συνεχίζονται οι εργασίες για τις λεπτομέρειες ενός προγράμματος κινητικότητας νέων, καθώς και για τη μείωση των ελέγχων σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, μετά τη σύνοδο κορυφής του περασμένου Μαΐου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, το πραγματικό επίκεντρο της μελλοντικής συνεργασίας ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στον τομέα της άμυνας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς τον πέμπτο του χρόνο. Σε μια σημαντική παρέμβαση, ο Στάρμερ άφησε να εννοηθεί ότι το Λονδίνο θα ανανεώσει την προσπάθειά του να ενταχθεί στο εμβληματικό ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισ. ευρώ.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Βρετανίας στο λεγόμενο πρόγραμμα SAFE κατέρρευσαν πέρυσι, όταν οι Βρυξέλλες ζήτησαν από το Λονδίνο να καταβάλει έως και 6,5 δισ. ευρώ για να αποκτήσει πρόσβαση στο σχήμα.

«Είτε πρόκειται για το SAFE είτε για άλλες πρωτοβουλίες, είναι απολύτως λογικό η Ευρώπη με την ευρύτερη έννοια — δηλαδή η ΕΕ μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες — να συνεργαστεί στενότερα», δήλωσε ο Στάρμερ στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας.

Οι υποστηρικτές της βρετανικής συμμετοχής, η οποία θα επέτρεπε σε εταιρείες της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το ταμείο, υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν αμοιβαία οφέλη: ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και ταχύτερη ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες — με πρώτη τη Γαλλία — εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο να δοθεί πρόσβαση στο πρόγραμμα σε κράτη εκτός ΕΕ.

Παράλληλα, ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι χώρες εκτός Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να καταβάλουν αντίτιμο για να συμμετάσχουν στο πρόσφατα συμφωνημένο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού.