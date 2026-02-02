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Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα» επειδή καταδίκασε την καταστολή διαδηλώσεων
Ειδήσεις
15:55 - 02 Φεβ 2026

Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα» επειδή καταδίκασε την καταστολή διαδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ένας Ιρανός σεναριογράφος που έχει προταθεί για Όσκαρ συνελήφθη αφού μίλησε δημόσια ενάντια στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Independent, πρόκειται για το Μεχντί Μαχμουντιάν, ο οποίος συνυπέγραψε το σενάριο της ταινίας It Was Just an Accident (Ένα απλό ατύχημα).

Η υπόθεση της ταινίας αφορά τρεις Ιρανούς πολιτικούς κρατούμενους που συζητούν αν θα πάρουν εκδίκηση από τον βασανιστή τους. Η συγκεκριμένη ταινία προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα Βραβεία Όσκαρ του 2026.

Ο σεναριογράφος και ακτιβιστής υπέγραψε επιστολή μαζί με άλλα 16 άτομα, καταδικάζοντας τη «μαζική και συστηματική δολοφονία πολιτών» από την ιρανική κυβέρνηση. Συνελήφθη το Σάββατο (31/1) μαζί με δύο ακόμη συνυπογράφοντες, σύμφωνα με τη Neon, -τον αμερικανικό διανομέα της ταινίας- και το Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ.

Το BBC Persian πρόσθεσε ότι ο κ. Μαχμουντιάν έχει μιλήσει με δικηγόρο. Ο λογαριασμός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε ότι είχε σύντομη επικοινωνία με την οικογένειά του για να τους ενημερώσει τη σύλληψή του και την κατάσταση της υγείας του, αλλά ανέφερε ότι δεν του επιτράπηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι το It Was Just an Accident ήταν η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε μετά την αποφυλάκισή του, με κατηγορίες για «προπαγάνδα» κατά του καθεστώτος.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην καταστολή, με την Ισλαμική Δημοκρατία να αναγνωρίζει τον θάνατο 3.000 ατόμων. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να κυμαίνονται από 7.000 έως και πάνω από 30.000.

«Αυτός ο αυταρχικός μηχανισμός έχει βασιστεί σε μαζικές δολοφονίες για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, αγνοώντας τα βασικά και αναφαίρετα δικαιώματα των πολιτών — συμπεριλαμβανομένου του θεμελιώδους δικαιώματος να επιδιώκουν αλλαγή στο πολιτικό σύστημα», αναφέρεται στην επιστολή.

Μεταξύ των υπογραφόντων είναι και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκές Μοχαμαντί και η βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης, Νασρίν Σοτουτέχ.

Τι αναφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας Τζαφάρ Παναχί

Επισημαίνεται επίσης ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζαφάρ Παναχί, υπέγραψε επίσης την επιστολή, αλλά παραμένει σε εξορία εκτός της χώρας.

«Γνώρισα τον Μεχντί Μαχμουντιάν στη φυλακή», δήλωσε ο κ. Παναχί σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψη του Μαχμουντιάν. «Από τις πρώτες κιόλας ημέρες ξεχώριζε - όχι μόνο λόγω της ήρεμης συμπεριφοράς και της ευγενικής του στάσης, αλλά και λόγω μιας σπάνιας αίσθησης ευθύνης απέναντι στους άλλους.

»Κάθε φορά που έφτανε ένας νέος κρατούμενος, ο Μεχντί προσπαθούσε να του εξασφαλίσει τα βασικά απαραίτητα και, το σημαντικότερο, να του προσφέρει ψυχολογική στήριξη. Έγινε ένας σιωπηλός πυλώνας μέσα στη φυλακή- κάποιος που κρατούμενοι κάθε πεποίθησης και προέλευσης εμπιστεύονταν και στον οποίο εκμυστηρεύονταν τα προβλήματά τους».

Ο κ. Παναχί θυμήθηκε την τελευταία φορά που μίλησε με τον φίλο του:
«Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σύλληψή του, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και έπειτα ανταλλάξαμε μερικά μηνύματα. Του έστειλα το τελευταίο μου μήνυμα στις τέσσερις το πρωί.

»Μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, δεν υπήρχε απάντηση. Ανησύχησα και επικοινώνησα με κοινούς φίλους· κανείς δεν είχε νέα του. Λίγες ώρες αργότερα, το BBC Persian ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μεχντί Μαχμουντιάν, μαζί με τον Αμπντολάχ Μομενί και τη Βίντα Ραμπανί, είχαν συλληφθεί».

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