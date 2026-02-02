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Ένας χρόνος μετά τους δασμούς Τραμπ: Τα αποτελέσματα στην αμερικανική οικονομία
Ειδήσεις
16:15 - 02 Φεβ 2026

Ένας χρόνος μετά τους δασμούς Τραμπ: Τα αποτελέσματα στην αμερικανική οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ένα χρόνο πριν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ένα πρωτοφανές πείραμα στην οικονομία των ΗΠΑ, αυξάνοντας τους δασμούς σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα. Ο στόχος του ήταν η αναζωογόνηση της αμερικανικής βιομηχανίας και η επαναφορά θέσεων εργασίας, ωστόσο τα αποτελέσματα δείχνουν μικτά μηνύματα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η Αμερική εισάγει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ξένα αγαθά κάθε χρόνο και οι δασμοί είναι ένας φόρος σε αυτές τις αγορές. Τον περασμένο χρόνο, ο κ. Τραμπ αύξησε τους μέσους δασμούς των ΗΠΑ σε περίπου 17%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1932, μετά τον νόμο περί δασμών Σμουτ-Χόλεϋ του 1930. Ο δηλωμένος στόχος του Τραμπ ήταν να αναζωογονήσει την αμερικανική βιομηχανία και να φέρει πίσω θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι νέες επιβαρύνσεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο. Έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν, να καθυστερήσουν και να ακυρώσουν αγορές ή να βρουν νέες χώρες για να προμηθευτούν προϊόντα. Έχουν αποφέρει σημαντικά έσοδα για την κυβέρνηση, πολλά από τα οποία προέρχονται από αμερικανικές επιχειρήσεις. Και έχουν προκαλέσει συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ και αύξηση των τιμών των αμερικανικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, δεν έχουν ακόμη αποτελέσει την πανάκεια για τον εργοστασιακό τομέα που είχε υποσχεθεί ο κ. Τραμπ.

Οι επιπτώσεις του «ανορθόδοξου εμπορικού πολέμου» είναι πολλές:

1ον. Έσοδα για την κυβέρνηση: Η εφαρμογή των δασμών απέφερε περίπου 287 δισ. δολάρια, σχεδόν τριπλάσια από το 2024. Ωστόσο, η πλειονότητα των δασμών καταβλήθηκε από αμερικανικές επιχειρήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές επωμίστηκαν μεγάλο μέρος του κόστους.

2ον. Μειούμενο εμπορικό έλλειμμα: Το έλλειμμα εισαγωγών και εξαγωγών των ΗΠΑ μειώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009 τον Οκτώβριο, αν και αυξήθηκε ξανά τον Νοέμβριο. Η μείωση θεωρείται επιτυχία από τον Τραμπ, αλλά οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι το έλλειμμα παραμένει αυξημένο κατά 4,1% σε σύγκριση με πέρυσι.

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3ον. Μικτά αποτελέσματα για τη βιομηχανία: Παρά την αύξηση των δασμών, ο μεταποιητικός τομέας συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας. Αντίθετα, η παραγωγή σε τομείς όπως η αεροδιαστημική και τα ηλεκτρονικά αυξήθηκε, ενώ κατασκευαστές αυτοκινήτων επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω υψηλών δασμών σε μέταλλα και μηχανήματα.

4ον. Αύξηση τιμών: Οι δασμοί οδήγησαν σε άνοδο των τιμών των εισαγόμενων αγαθών, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να καταγράφει 2,9% τον Αύγουστο, αντί 2,2% χωρίς την επιβάρυνση των δασμών. Παρά τη μικρότερη από την αναμενόμενη άνοδο, οι Αμερικανοί εκφράζουν αυξημένη ανησυχία για το κόστος ζωής.

5ον. Αντίκτυπος στη δημόσια γνώμη: Δημοσκόπηση των New York Times και Πανεπιστημίου της Σιένα δείχνει ότι το 54% των ψηφοφόρων αντιτίθεται στους δασμούς του Τραμπ, ενώ το 51% δηλώνει ότι οι πολιτικές του έχουν κάνει τη ζωή λιγότερο προσιτή.

Συνολικά, ένα χρόνο μετά, οι δασμοί έχουν μειώσει το εμπορικό έλλειμμα και έχουν ενισχύσει τα έσοδα του κράτους, αλλά οι προσδοκίες για «αναβίωση» της βιομηχανίας και μείωση των τιμών δεν έχουν εκπληρωθεί πλήρως. Η εικόνα παραμένει μπερδεμένη, με τους Αμερικανούς να παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη διαχείριση της οικονομίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

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