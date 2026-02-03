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ΕΣΕΕ: Πώς ζητά να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός - «Σήμα» για 120 δόσεις
Οικονομία
08:55 - 03 Φεβ 2026

ΕΣΕΕ: Πώς ζητά να καθοριστεί ο κατώτατος μισθός - «Σήμα» για 120 δόσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Aύξηση κατώτατου μισθού όση το άθροισμα του πληθωρισμού με την πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας, προτείνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης. Παράλληλα εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά δίνοντας τόνο για μέτρα που θα στηρίξουν τον κλάδο σε μια δύσκολη συγκυρία.

Η Συνομοσπονδία και ο εμπορικός κόσμος, σημείωσε στο Naftemporiki TV ο κ. Καφούνης, θα υποδέχονταν θετικά ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις των κατώτατων αποδοχών, εφόσον όμως συνδυάζονταν με συγκεκριμένες ελαφρύνσεις βαρών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι εμπορικές επιχειρήσεις όπως τεκμηριωμένα έχει αναλύσει η Συνομοσπονδία με το κοστολογημένο της Υπόμνημα, ήδη από την περασμένη ΔΕΘ.

«Αυτό που πρέπει να δίνουμε ως αύξηση του κατώτατου μισθού είναι το άθροισμα παραγωγικότητας – πληθωρισμού για να μην χρειαστεί αυτό που δίνουμε τώρα να το πάρουμε πολλαπλάσια πίσω, όπως κάναμε στο παρελθόν. Για το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό να δούμε τους μισθούς να ανεβαίνουν. Εμείς θα θέλαμε και αυτό θα εισηγηθούμε, να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Όμως η όποια αύξηση ξεπερνά αυτό το όριο να συνδυάζεται με περαιτέρω ελαφρύνσεις των επιχειρήσεων» τόνισε ο κ. Καφούνης.

Η Κοινωνική Συμφωνία

Συμπλήρωσε, δε, ότι «από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κερδισμένοι βγαίνουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι. Το αμοιβαίο κέρδος είναι η εργασιακή ειρήνη που επέρχεται με την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερους μισθούς και οι εμπορικές επιχειρήσεις να δουν αύξηση της κατανάλωσης άρα και των εσόδων τους, καθώς οι εργαζόμενοι είναι οι πελάτες τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι οι μισθοί θα είναι τόσο καλύτεροι, όσο αντέχει η οικονομία»

Παρεμβάσεις

Με βάση την ΕΣΕΕ, οι κυριότερες παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: Περαιτέρω μείωση μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις.

Η ΕΣΕΕ και οι 120 δόσεις

Ο κ. Καφούνης αναφέρθηκε στην δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις λόγω του αρνητικού ισοζυγίου εσόδων – εξόδων που οφείλεται κυρίως στο υπέρογκο λειτουργικό κόστος. Επισήμανε πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μία γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, υπενθύμισε τις προτάσεις της ΕΣΕΕ για επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, και υπογράμμισε την σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

«Χρειαζόμαστε μία απλή και γενναία ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Η οικονομία μας έχει πολλούς θετικούς δείκτες και πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε όσους θέλουν και μπορούν να επιβιώσουν. Δεν έχουμε το περιθώριο ως χώρα να αφήνουμε κανέναν εκτός της αναπτυξιακής πορείας»

Επιβράβευση συνεπών

«Όπως έχουμε ήδη τεκμηριώσει στο κοστολογημένο μας υπόμνημα της ΔΕΘ μπορεί να υπάρξει μία μείωση 10% του φορολογικού συντελεστή για τους συνεπείς, δηλαδή από το 22% στο 20% και αυτό θα ενισχύσει τα έσοδα του κράτους, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας και θα προσελκύσει επενδύσεις. Τα αυξημένα έσοδα του κράτους από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας πρέπει να επιστραφούν στους συνεπείς με μείωση επιβαρύνσεων».

Κατάσταση αγοράς

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ εστίασε στην πραγματική κατάσταση της αγοράς. «Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχουν ξενοίκιαστα καταστήματα και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Όταν έχεις σταθερούς τζίρους - και για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μείωση τζίρου – και ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση λειτουργικού κόστους, η εξίσωση δεν βγαίνει Το κόστος των μισθωμάτων και της ενέργειας πλήττει κυρίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μέχρι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τους τζίρους, πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις στο μη μισθολογικό κόστος και στα φορολογικά βάρη».



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