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ifo: Υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας στη γερμανική βιομηχανία
Ειδήσεις
09:01 - 03 Φεβ 2026

ifo: Υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας στη γερμανική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Σχεδόν το ένα τρίτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Γερμανίας αναφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητάς του. Τον Ιανουάριο, το 31,2% δήλωσε ότι είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σε σύγκριση με χώρες εκτός της ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό εντός της Ευρώπης ανέρχεται στο 17,2%.

«Μόνο λίγες επιχειρήσεις βλέπουν βελτίωση της κατάστασής τους στις παγκόσμιες αγορές», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η σταδιακή απώλεια ανταγωνιστικότητας συνεχίζεται».

Η ανταγωνιστικότητα έχει μειωθεί σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στη μεταλλουργία και στη μεταποίηση μετάλλων, με περίπου το 47% των επιχειρήσεων να αναφέρει μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του.

Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό στη χημική βιομηχανία (45%). Στη μηχανολογική βιομηχανία το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 40%. Μια αχτίδα ελπίδας καταγράφεται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η ανταγωνιστική τους θέση έχει βελτιωθεί κατά μέσο όρο, τουλάχιστον εντός της Ευρώπης. Εκτός Ευρώπης, ωστόσο, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. «Η Γερμανία κινδυνεύει να μείνει πίσω μεσοπρόθεσμα», συνεχίζει ο Wohlrabe. «Απαιτούνται εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις».

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