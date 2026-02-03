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Ευρωβαρόμετρο: Το 52% των ευρωπαίων και 56% των Ελλήνων είναι απαισιόδοξο για τις παγκόσμιες εξελίξεις
Ειδήσεις
23:10 - 03 Φεβ 2026

Ευρωβαρόμετρο: Το 52% των ευρωπαίων και 56% των Ελλήνων είναι απαισιόδοξο για τις παγκόσμιες εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη αίσθηση ανασφάλειας και αυξημένη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις αποτυπώνει η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ένας στους δύο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το 52% των πολιτών στην ΕΕ εμφανίζεται απαισιόδοξο για το παγκόσμιο μέλλον, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 56%. Για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαισιοδοξεί το 39% των Ευρωπαίων και το 53% των Ελλήνων, ενώ για το μέλλον της χώρας τους απαισιόδοξο δηλώνει το 41% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 56% στην Ελλάδα. Αντίθετα, σε προσωπικό επίπεδο επικρατεί μεγαλύτερη αισιοδοξία, καθώς το 76% των πολιτών στην ΕΕ και το 69% στην Ελλάδα δηλώνουν αισιόδοξοι για το δικό τους μέλλον και εκείνο της οικογένειάς τους.

Η ασφάλεια αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ζήτημα ανησυχίας. Σε επίπεδο ΕΕ, πρώτη απειλή θεωρούνται οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της Ένωσης (72%), ακολουθούμενες από την τρομοκρατία (67%), τις κυβερνοεπιθέσεις από τρίτες χώρες (66%), τις φυσικές καταστροφές που επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή (66%) και τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (65%). Στην Ελλάδα, οι μεταναστευτικές ροές βρίσκονται στην κορυφή με 84%, ενώ ακολουθούν οι φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής (83%), οι πόλεμοι κοντά στην ΕΕ (79%), η τρομοκρατία (73%) και η ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες (71%).

Ιδιαίτερα υψηλά είναι και τα ποσοστά ανησυχίας για την παραπληροφόρηση και τις ψηφιακές απειλές. Η διάδοση ψευδών ειδήσεων προβληματίζει το 69% των πολιτών στην ΕΕ και το 77% στην Ελλάδα, ενώ η ανεπαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων ανησυχεί το 68% και το 79% αντίστοιχα. Παράλληλα, σημαντικές ανησυχίες προκαλούν η ρητορική μίσους, το ψευδές περιεχόμενο που παράγεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και οι απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι πολίτες ζητούν ισχυρότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 66% στην ΕΕ και το 78% στην Ελλάδα θεωρούν ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συμβολή της στην ασφάλεια των πολιτών, ενώ η συντριπτική πλειονότητα υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να είναι περισσότερο ενωμένα. Παράλληλα, το 73% των Ευρωπαίων και το 82% των Ελλήνων εκτιμούν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ως βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης αναδεικνύονται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία, καθώς και η ενεργειακή ανεξαρτησία.

Στο πεδίο των εσωτερικών πολιτικών, ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής αναφέρονται ως κορυφαία προτεραιότητα από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και το 53% στην Ελλάδα. Ακολουθούν η οικονομία και η απασχόληση, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στη χώρα μας, καθώς και ζητήματα δημόσιας υγείας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παρότι η πλειονότητα εκτιμά ότι το βιοτικό της επίπεδο θα παραμείνει σταθερό, σημαντικό ποσοστό –28% στην ΕΕ και 39% στην Ελλάδα– προβλέπει επιδείνωση τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η συνολική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα παραμένει θετική, αν και ελαφρώς υποβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θετική άποψη για την ΕΕ διατηρεί το 49% των πολιτών, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 34%. Τέλος, θετικά τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ένωση αξιολογεί το 62% των Ευρωπαίων και το 40% των Ελλήνων, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2024.

Η έρευνα του φθινοπωρινού Ευρωβαρόμετρου 2025 διεξήχθη από την εταιρεία Verian σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με συνολικά 26.453 συνεντεύξεις, εκ των οποίων 1.007 στην Ελλάδα.

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