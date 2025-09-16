Η μισθολογική «γεωγραφία» της Ευρώπης – 8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν ότι δεν αμείβονται δίκαια

Οι κάτοικοι της Νότιας Ευρώπης εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αν λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή που να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και την εμπειρία τους, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στις σκανδιναβικές χώρες, όπου τα επίπεδα ανησυχίας είναι πολύ χαμηλότερα. Η διαφορά αυτή - η οποία καταγράφεται σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιήθηκε στις αρχές του έτους - αναδεικνύει τις βαθιές γεωγραφικές ανισότητες στην αντίληψη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας σε όλο το έυρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, οι απόψεις για τη δικαιοσύνη στους μισθούς διαφέρουν αισθητά μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Δανία και τη Σουηδία, μόλις το 19% και το 26% αντίστοιχα ανησυχούν για την επάρκεια των απολαβών τους, ενώ στην άλλη άκρη της κλίμακας βρίσκονται η Πορτογαλία και η Κύπρος (86%), αλλά και η Ελλάδα (85%). Υψηλά ποσοστά ανησυχίας εμφανίζουν επίσης η Ιταλία, η Κροατία και η Ισπανία. Συνολικά, τουλάχιστον οι μισοί πολίτες σε 22 κράτη-μέλη της ΕΕ δηλώνουν πως δεν θεωρούν ότι αμείβονται δίκαια για τη δουλειά τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της Ένωσης, η Γερμανία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο ανησυχίας σχετικά με τις δίκαιες αποδοχές, με το 56% των ερωτηθέντων να δηλώνει προβληματισμένο — ποσοστό που, παρ’ όλα αυτά, είναι αρκετά υψηλό, αφού εμπεριέχει πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας. Αντίθετα, στη Γαλλία η ανησυχία φτάνει το 73%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 67%.

Η ένταση της ανησυχίας δεν είναι ίδια για όλους. Συγκεκριμένα, περίπου 30% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» για τη δίκαιη αμοιβή, ενώ άλλο ένα 37% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά». Στην Ελλάδα, το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ ανήσυχοι φτάνει το 45%, με αντίστοιχα υψηλά επίπεδα να καταγράφονται στην Κροατία (47%) και στην Ιταλία (40%). Επιπλέον, στην Ελλάδα, ένα επιπλέον 40% εκφράζει μέτρια ανησυχία, αφήνοντας μόλις το 15% να δηλώνει ότι δεν έχει σημαντικές επιφυλάξεις ή καθόλου ανησυχία για το αν πληρώνεται δίκαια.

Στον αντίποδα, περίπου το 31% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δεν αισθάνεται ότι υφίσταται πρόβλημα ως προς τη δίκαιη αμοιβή του, με το 20% να δηλώνει πως έχει ελάχιστες ανησυχίες και το 11% καθόλου.

Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, ότι η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τον βαθμό ανησυχίας για τις δίκαιες αποδοχές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ήπια σχέση ανάμεσα στο ύψος του εισοδήματος και το επίπεδο ανησυχίας: όσο αυξάνονται οι αποδοχές, τόσο μειώνεται η ανησυχία, αν και η επίδραση αυτή δεν είναι απόλυτη.