Η μισθολογική «γεωγραφία» της Ευρώπης – 8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν ότι δεν αμείβονται δίκαια

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, οι απόψεις για τη δικαιοσύνη στους μισθούς διαφέρουν αισθητά μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Δανία και τη Σουηδία, μόλις το 19% και το 26% αντίστοιχα ανησυχούν για την επάρκεια των απολαβών τους, ενώ στην άλλη άκρη της κλίμακας βρίσκονται η Πορτογαλία και η Κύπρος (86%), αλλά και η Ελλάδα (85%). Υψηλά ποσοστά ανησυχίας εμφανίζουν επίσης η Ιταλία, η Κροατία και η Ισπανία. Συνολικά, τουλάχιστον οι μισοί πολίτες σε 22 κράτη-μέλη της ΕΕ δηλώνουν πως δεν θεωρούν ότι αμείβονται δίκαια για τη δουλειά τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες της Ένωσης, η Γερμανία καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο ανησυχίας σχετικά με τις δίκαιες αποδοχές, με το 56% των ερωτηθέντων να δηλώνει προβληματισμένο — ποσοστό που, παρ’ όλα αυτά, είναι αρκετά υψηλό, αφού εμπεριέχει πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας. Αντίθετα, στη Γαλλία η ανησυχία φτάνει το 73%, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 67%.
Η ένταση της ανησυχίας δεν είναι ίδια για όλους. Συγκεκριμένα, περίπου 30% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» για τη δίκαιη αμοιβή, ενώ άλλο ένα 37% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά». Στην Ελλάδα, το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ ανήσυχοι φτάνει το 45%, με αντίστοιχα υψηλά επίπεδα να καταγράφονται στην Κροατία (47%) και στην Ιταλία (40%). Επιπλέον, στην Ελλάδα, ένα επιπλέον 40% εκφράζει μέτρια ανησυχία, αφήνοντας μόλις το 15% να δηλώνει ότι δεν έχει σημαντικές επιφυλάξεις ή καθόλου ανησυχία για το αν πληρώνεται δίκαια.
Στον αντίποδα, περίπου το 31% των ερωτηθέντων στην ΕΕ δεν αισθάνεται ότι υφίσταται πρόβλημα ως προς τη δίκαιη αμοιβή του, με το 20% να δηλώνει πως έχει ελάχιστες ανησυχίες και το 11% καθόλου.
Η έρευνα καταδεικνύει, επίσης, ότι η ηλικία δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τον βαθμό ανησυχίας για τις δίκαιες αποδοχές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια ήπια σχέση ανάμεσα στο ύψος του εισοδήματος και το επίπεδο ανησυχίας: όσο αυξάνονται οι αποδοχές, τόσο μειώνεται η ανησυχία, αν και η επίδραση αυτή δεν είναι απόλυτη.