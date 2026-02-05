ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα
15:38 - 05 Φεβ 2026

Πλήρωμα ελικοπτέρου Ranger κινητοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης για να συνδράμει το Αστυνομικό Τμήμα του Φλάγκσταφ και άλλες δυνάμεις επιβολής του νόμου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο λοχίας Κάμερον Λι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο, το ελικόπτερο κατέπεσε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τόσο ο πιλότος όσο και ο αστυνομικός–παραϊατρικός που επέβαινε σε αυτό.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το ελικόπτερο τύπου Bell 407 συνετρίβη κοντά στο Φλάγκσταφ περίπου στις 22:15, ενώ μετά την πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ο τηλεοπτικός σταθμός KTVK-TV μετέδωσε χάρτη από τον οποίο προκύπτει ότι το σημείο της συντριβής βρισκόταν βορειοανατολικά της περιοχής όπου είχε προηγηθεί το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Η FAA ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης εστάλη σχετικό αίτημα στο NTSB για περισσότερες πληροφορίες. Η Μονάδα Εναέριας Διάσωσης της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας διαθέτει εκπαίδευση για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, όπως διασώσεις σε ορεινές και υδάτινες περιοχές.

Όσον αφορά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του και τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με τον λοχία Λι.

