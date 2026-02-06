Βερολίνο: Σταδιακή επαναλειτουργία του αεροδρομίου με μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω μαύρου πάγου

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου επανεκκινεί σταδιακά τη λειτουργία του, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά το φαινόμενο του μαύρου πάγου που είχε καθηλώσει τις πτήσεις στη γερμανική πρωτεύουσα νωρίτερα την Παρασκευή (6/2), όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι χιονοπτώσεις και η παγωμένη βροχή, στο πλαίσιο ενός παρατεταμένου κύματος ψύχους, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς και στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν επίσης να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν αναχωρούμενες πτήσεις και την Πέμπτη (5/2), καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να ξεπαγώσουν, λόγω της βροχής που μετατρεπόταν πολύ γρήγορα σε πάγο.

«Το αεροδρόμιο BER επαναλαμβάνει τη λειτουργία των πτήσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες αποφασίζουν ανεξάρτητα αν οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή θα ακυρωθούν», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.