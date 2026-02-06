Κατρακύλα στις Big Tech: Χάθηκαν $1,35 τρισεκατομμύρια λόγω φόβων για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη
17:31 - 06 Φεβ 2026

Κατρακύλα στις Big Tech: Χάθηκαν $1,35 τρισεκατομμύρια λόγω φόβων για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι μετοχές της Amazon υποχώρησαν πάνω από 9% την Παρασκευή (6/2), μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για υψηλές δαπάνες, οι οποίες εξέπληξαν τους επενδυτές, οι οποίοι ήδη ανησυχούσαν ότι το «μπουμ» της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να εξελιχθεί σε φούσκα.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι εταιρείες της Big Tech έχουν δει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια να εξαλείφονται από την κεφαλαιοποίησή τους την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης πυροδότησαν κύμα πωλήσεων.

Οι Microsoft, Nvidia, Oracle, Meta, Amazon και Alphabet είδαν όλες τις μετοχές τους να πέφτουν μέχρι το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη (5/2), καθώς οι οικονομικές τους αναφορές σηματοδότησαν συνεχείς τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες από τους μεγάλους παίκτες του cloud (hyperscalers).

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, έχουν χαθεί 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια από τις αξίες αυτών των εταιρειών.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι εταιρείες Big Tech ανακοίνωσαν σχέδιο να διοχετεύσουν 660 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο τρέχον έτος, όπως ανέφεραν οι Financial Times. Πρόκειται για ένα ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ.

Οι μετοχές εταιρειών που αναπτύσσουν υλικό για την υλοποίηση έργων AI αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνεχιζόμενη μεταβλητότητα, δήλωσε στο CNBC ο Paul Markham, διευθυντής επενδύσεων στην GAM Investments.

«Τα ερωτήματα σχετικά με το εύρος των κεφαλαιουχικών δαπανών λόγω της ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM), την τελική απόδοση από αυτές και ο φόβος της πιθανής υπερβολικής διεύρυνσης της χωρητικότητας θα παραμείνουν», πρόσθεσε.

«Οι επενδυτές αμφισβητούν κάθε πλευρά του αγώνα στην AI»
Η Amazon ήταν ανάμεσα στις εταιρείες που ανακοίνωσαν τα μεγαλύτερα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών σε αυτή τη σεζόν αποτελεσμάτων.

«Η κύρια εστίαση στα αποτελέσματα της [Amazon] ήταν ο οδηγός κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 200 δισ. δολαρίων, αύξηση +56% σε σχέση με πέρσι, υψηλότερη των εκτιμήσεων της αγοράς και η μεγαλύτερη μεταξύ των hyperscalers», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η Mamta Valechha, αναλύτρια στον κλάδο καταναλωτικών αγαθών στην Quilter Cheviot, προσθέτοντας ότι οι δαπάνες αφορούν κυρίως τη μονάδα cloud, Amazon Web Services.

Παρόλο που η διοίκηση είναι σίγουρη για τη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων, η έλλειψη ορατότητας δεν βρίσκει σύμφωνους τους επενδυτές, πρόσθεσε η ίδια. «Ξαφνικά, από τον φόβο ότι δεν μπορείς να μείνεις τελευταίος, φτάσαμε σε σημείο όπου οι επενδυτές αμφισβητούν κάθε πλευρά αυτού του αγώνα στην AI».

Αντίθετα, η Apple, που έχει αντιμετωπίσει πιέσεις από τη Wall Street για τη στρατηγική της στην AI και είχε προηγουμένως δεσμευτεί σε πολύ λιγότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με άλλες εταιρείες Big Tech, είδε τη μετοχή της να ανεβαίνει 7% από τη Δευτέρα, χάρη σε αυτό που ο CEO Tim Cook χαρακτήρισε ως «εκπληκτική» ζήτηση για το iPhone.

«Το στοίχημα γίνεται δυαδικό», δήλωσε στο CNBC ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στη Morningstar, αναφερόμενος στις τεράστιες επενδύσεις των λεγόμενων εταιρειών Magnificent Seven. «Είτε θα υπάρξει μεγάλη απόδοση αν αυτές οι επενδύσεις αποδώσουν, είτε θα είναι τεράστια σπατάλη των χρημάτων των μετόχων αν αποτύχουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 17:44
