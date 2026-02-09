Βιλερουά: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από την Τράπεζα της Γαλλίας – Στα χέρια Μακρόν ο διάδοχος του

Απροσδόκητη και πρόωρη παραίτηση υπέβαλε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μία από τις πλέον έμπειρες και μακροβιότερες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κίνηση αυτή αφήνει την επιλογή του διαδόχου του στα χέρια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, στερώντας το δικαίωμα αυτό από έναν ενδεχόμενο μελλοντικό πρόεδρο που θα μπορούσε να προέλθει από την άκρα δεξιά μετά τις εκλογές του 2027.

Η παραίτηση του Βιλερουά, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, έρχεται περισσότερα από δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του, που κανονικά έληγε τον Οκτώβριο του 2027, μετά τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Οι εκλογές αυτές αναμένεται να έχουν έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς φαβορί εμφανίζεται η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση.

Ως διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, ο Βιλερουά κατείχε ταυτόχρονα θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιδραστικούς φορείς χάραξης νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη. Ο ίδιος απέδωσε την απόφασή του σε «προσωπικούς λόγους», δηλώνοντας ότι του προτάθηκε να αναλάβει τη διεύθυνση ενός ιδρύματος για νέους με προβλήματα, πρόταση την οποία, όπως είπε, δεν μπορούσε να αρνηθεί.

«Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας μου, θεωρώ ότι έχω ολοκληρώσει τον πυρήνα της αποστολής μου», ανέφερε σε σχετικό δελτίο Τύπου. Σε ξεχωριστή επιστολή προς τους εργαζομένους της Τράπεζας της Γαλλίας παραδέχθηκε ότι «η απόφαση αυτή μπορεί να σας εκπλήξει».

Όποιο κι αν είναι το πραγματικό κίνητρο της αποχώρησης, αυτή πραγματοποιείται σε μια σχετικά ευνοϊκή συγκυρία για τη Γαλλία, καθώς ο προϋπολογισμός του 2025 έχει τελικά εγκριθεί. Το Bloomberg επισημαίνει ότι το timing έρχεται σε αντίθεση με την αβεβαιότητα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από τη διαδοχή στη Fed, εν μέσω πολιτικών πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή δίνει στον Μακρόν τη δυνατότητα να επηρεάσει τη χάραξη της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής ακόμη και μετά το τέλος της προεδρικής του θητείας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους υποψηφίους των εκλογών του 2027, οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν τη δυνατότητα να ορίσουν οι ίδιοι τον επόμενο διοικητή της κεντρικής τράπεζας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ηγέτες της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά, συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους πολιτικούς στη Γαλλία και θεωρούνται επικρατέστεροι υποψήφιοι. Παρότι το κόμμα τους έχει τα τελευταία χρόνια μετριάσει τη ρητορική του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να διατηρεί κριτική στάση απέναντι στους βασικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η άκρα δεξιά, όπως και η άκρα αριστερά, έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τις κυβερνήσεις Μακρόν, κυρίως για ζητήματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, επιχειρώντας να ανατρέψουν πρωθυπουργούς και να οδηγήσουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, με αιχμή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η διαδικασία διορισμού του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας προβλέπει ακροάσεις στις οικονομικές επιτροπές της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας. Η υποψηφιότητα μπορεί να απορριφθεί μόνο εφόσον τα τρία πέμπτα των συνδυασμένων ψήφων των δύο επιτροπών είναι αρνητικά.

Σε επιστολή του προς το προσωπικό, ο Βιλερουά τόνισε ότι «ο χρόνος από τώρα έως τις αρχές Ιουνίου είναι επαρκής για να οργανωθεί ήρεμα η διαδοχή μου, σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι είχε ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο Μακρόν, τις κυβερνητικές αρχές και την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Παρά το γεγονός ότι οι ακροαριστερές και ακροδεξιές κοινοβουλευτικές ομάδες –οι πιο πιθανές να αντιταχθούν στην επιλογή Μακρόν– ενίσχυσαν την παρουσία τους στην οικονομική επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης μετά τις εκλογές του 2024, διαθέτουν συνολικά λιγότερα από 30 από τα 73 μέλη της. Στη Γερουσία, η αντίστοιχη επιτροπή των 49 μελών κυριαρχείται από συντηρητικούς, κεντρώους και πιο μετριοπαθείς αριστερούς.

Ανακατατάξεις στην ΕΚΤ

Η αποχώρηση του Βιλερουά εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς την επόμενη χρονιά λήγουν τόσο η θητεία της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ όσο και εκείνη του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.